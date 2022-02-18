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Битва за финал: Россия встречается со Швецией на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине

18.02.2022, 16:45 | Сергей Стариков

Сборная России по хоккею сражается с национальной командой Швеции в полуфинале пекинской Олимпиады. За всю историю соперники встречались 137 раз, и в 74 матчах победу одержали отечественные спортсмены. В случае успеха подопечные Алексея Жамнова приблизятся к повторению результата на Играх-2018, где россияне стали чемпионами. RT ведёт онлайн-трансляцию матча.

Битва за финал: Россия встречается со Швецией на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине
  • Gettyimages.ru
  • © Bruce Bennett
16:42

На последней минуте периода россияне устроили настоящий навал на ворота Юханссона. Несколько раз россияне пытались пробить шведского голкипера, но шайба либо застревала в защитниках, либо вратарь играл уверенно. Снова отличилось звено Карнаухова. Однако забросить всё же не удалось. При счёте 0:0 уходим на перерыв. (20')

16:41

Не рискуют команды. Судя по всему, подустали хоккеисты под конец периода и не хотят форсировать ход матча. Спокойное течение игры изменила очередная потеря россиян в средней линии. Фриберг рванул к воротам Федотова, эффектно объехал их и чуть было не попал в створ с разворота. (19')

16:39

Только что Никишин опасно бросал по воротам противника, а уже спустя несколько секунд шведы ответили своей атакой. Довольно жарко было у ворот Федотова, но до по-настоящему опасных бросков дело не дошло. (17')

16:38

Недолго мы поиграли в большинстве — всего десять секунд. Ткачёв получил две минуты за удар клюшкой. А на повторе видно, что россиянин угодил шведу в пах. Благо арбитры не заметили, а то штраф мог быть гораздо серьёзнее. Четыре на четыре играем. (17')

16:37

Первое удаление в составе сборной Швеции. За подножку удалён Деннис Эверберг. В концовке первого периода команда России получила шанс реализовать большинство. (17')

16:35

Снова расставились шведы в зоне сборной России. Хольм попытался набросить на ворота, но защитник заблокировал, однако уже несколько секунд спустя на острие вновь оказался Олофссон. С ним в ближнем бою справился Федотов. (16')

16:33

Впервые за долгое время россиянам удалось перейти в атаку. Неудивительно, что получилось это у звена Карнаухова. Воронков прорывался к воротам шведов, но там его остановили. А потеря клюшки помешала Слепышеву полноценно поддержать партнёра. (15')

16:33

По лицу получил Сергей Андронов. Рассечение у российского хоккеиста под левым глазам, но одного из центрфорвардов сборной быстро подлатали. Вернулся в игру. (14')

16:31

Постепенно игра переместилась к воротам Федотова. Россияне лишь эпизодически забираются на треть площадки противника. Скандинавам удалось прибрать инициативу к своим рукам. Чуть больше подопечные Жамнова стали ошибаться в передачах, как этим сразу же воспользовались. (14')

16:30

Опаснейшая контратака шведов. Вдвоём скандинавы остались против одного российского защитника, Олофссон бросил, но Федотов справился. Отличный сейв российского вратаря. (13')

16:28

Активнее шведы стали идти вперёд, запирая россиян на своей площадке. Правда, пока броски в основном идут от синей линии. На этот раз Федотов довольно легко справился с щелчком противника. (13')

16:27

Даже лежащая на льду клюшка не помешала шведам организовать атаку на ворота соперников. В итоге, массированное наступление «тре крунур» завершилось попаданием в штангу. Подставлял клюшку Фриберг. Было очень опасно. (12')

16:24

Долго не могли россияне ничего придумать у ворот Юханссона, пока Гусев в сольном проходе не прорвал оборону шведов. Экс-форвард «Нью-Джерси» прорвался по правому краю и бросил по воротам, но попал точно в голкипера. Тем не менее, пока россияне смотрятся более активно. Это радует. (11')

16:22

Леннстрём пытался в одиночку прорваться к воротам Федотова. По воздуху он пробросил шайбу себе на ход, но та угодила прямо в ловушку Ивану. Вбрасывание в зоне сборной России.(10')

16:20

Много борьбы и попыток пробиться к воротам противника, но опасных моментов мало. Звено Ткачёва не смогло создать ничего серьёзного у ворот Юханссона. Теперь это постарается сделать первая тройка. (9')

16:19

Елесин поймал шайбу на себя, после чего Карнаухов выбросил её из зоны сборной России. Неудачно шведы провели большинство. Но можно сказать, что отлично отзащищались россияне. Ещё и имели шанс отличиться в контратаке. Вышедший со скамейки Чибисов чуть было не переиграл Юханссона. (7')

16:19

Тем не менее, первую минуты шведы потратили на то, чтобы укрепиться в зоне. Мало что получается у скандинавов пока. (6')

16:17

Напомним, что в меньшинстве россияне играли крайне ненадёжно на Олимпиаде. В неравных составах они оставляли свои ворота в неприкосновенности лишь в 61,54%. Худший показательна Играх. (5')

16:15

Россияне заперли шведов в зоне противника, но потеряли шайбу и допустили грубую ошибку. За подножку удалён Андрей Чибисов. Напомним, в предыдущей встрече он тоже отправлялся на скамейку штрафников. (5')

16:14

Очень активно играет звено Карнаухова — как и на всём турнире. Слепышев на этот раз добрался до ворот и бросил с неудобной руки, но шайба не дошла до Юханссона. Правда, на этом россияне не успокоились. Войнов поддержал наступление. (4')

16:13

Россияне ненадолго сбили темп игры, но потом в два паса дошли до ворот противника. Воронкова вновь вывели на бросок, но застать врасплох Юханссона он не сумел. (3')

16:12

Россияне пытаются ответить своей опасной атакой. Ткачёв дотащил шайбу до зоны соперника, Войнов пытался бросить, но не попал. Шведы сразу ответили. Валльмарк впервые приложился к шайбе, но его одноклубник справился. (2')

16:11

Мощнейший силовой приём россиянин выписал шведу, буквально впечатав его в борт. Но это не остановило скандинавов. Бенгтссон мощно бросил от синей, потом ещё и опасный наброс на ворота Федотова прошлё. (2')

16:10

Пытался Ландер прорваться к воротам Федотова, но был остановлен российскими защитниками. Удалось россиянам отзащищаться, а Воронков организовал контратаку. Первый бросок по воротам Юханссона. (1')

16:10

Стартовое вбрасывание. Полуфинальный матч Олимпийских игр в Пекине между сборными России и Швеции начался. У наших начинает звено Карнаухова. (1')

16:05

Напомним, что победитель противостояния России и Швеции сыграет в финале с командой Финляндии. Подопечные Юкки Ялонена обыграли словаков и пробились в решающий раунд. Встреча завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Сакари Маннинен и Харри Песонен.

16:01

А вот и сильнейший, если смотреть по именам, состав Швеции. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхокс» Маркус Крюгер, экс-форвард «Детройт Ред Уингз» Якоб де ла Роуз, успевший пошуметь в «Эдмонтон Ойлерз» Антон Ландер и гроза национальной команды Канады — Лукас Валльмарк, ныне защищающий цвета ЦСКА. И это не считая элитной бригады вратарей — Ларс Юханссон, Магнус Хелльберг, Адам Рейдеборн. Последний из них, кстати, остался вне состава.  

15:58

Состав сборной России на матч с командой Швеции. Изменения коснулись лишь первого звена. Партнёр Вадима Шипачёва по московскому «Динамо» Станислав Галиев не попал не только в первое звено, но и в состав в целом. В лидирующей тройке его место занял Кирилл Семёнов, в четвёртой значит Артур Каюмов, пропустивший две встречи из-за травмы.

15:55

В четвертьфинале сборными достались соперники разного уровня. Если россияне второй раз подряд играли с датчанами, то шведам предстояло испытание канадцами. Тем не менее, оба матча завершились с одинаковой разницей голов. Отечественные хоккеисты выиграли 3:1, а скандинавы — 2:0.

15:52

Что касается нынешнего турнира, то путь команд был во многом схожим. На групповой стадии россияне и шведы одержали по две победы, уступив лишь однажды. Причём проигрывали сборные исключительно в овертаймах. Подопечные Жамнова были слабее чехов в драматичном матче (5:6), а коллектив Юхана Гарпенлёва в не менее напряжённой дуэли уступил финнам (3:4). И это при том, что «тре крунур» вели с разницей в три шайбы.

15:48

Матчи между сборными России и Швеции уже давно считаются классикой современного хоккея. За всю историю команды встречались друг с другом 137 раз, и на данный момент отечественные хоккеисты превосходят оппонентов по числу побед. В основное время они выиграли 61 раз, лишь однажды были сильнее в овертайме, а ещё 12 раз побеждали в серии буллитов. У Шведов показатели скромнее (52 — 4 — 5).

15:45

Доброго времени суток, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года, в котором сыграют сборные России и Швеции. 

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