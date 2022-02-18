Битва за финал: Россия встречается со Швецией на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею сражается с национальной командой Швеции в полуфинале пекинской Олимпиады. За всю историю соперники встречались 137 раз, и в 74 матчах победу одержали отечественные спортсмены. В случае успеха подопечные Алексея Жамнова приблизятся к повторению результата на Играх-2018, где россияне стали чемпионами. RT ведёт онлайн-трансляцию матча.
На последней минуте периода россияне устроили настоящий навал на ворота Юханссона. Несколько раз россияне пытались пробить шведского голкипера, но шайба либо застревала в защитниках, либо вратарь играл уверенно. Снова отличилось звено Карнаухова. Однако забросить всё же не удалось. При счёте 0:0 уходим на перерыв. (20')
Не рискуют команды. Судя по всему, подустали хоккеисты под конец периода и не хотят форсировать ход матча. Спокойное течение игры изменила очередная потеря россиян в средней линии. Фриберг рванул к воротам Федотова, эффектно объехал их и чуть было не попал в створ с разворота. (19')
Только что Никишин опасно бросал по воротам противника, а уже спустя несколько секунд шведы ответили своей атакой. Довольно жарко было у ворот Федотова, но до по-настоящему опасных бросков дело не дошло. (17')
Недолго мы поиграли в большинстве — всего десять секунд. Ткачёв получил две минуты за удар клюшкой. А на повторе видно, что россиянин угодил шведу в пах. Благо арбитры не заметили, а то штраф мог быть гораздо серьёзнее. Четыре на четыре играем. (17')
Первое удаление в составе сборной Швеции. За подножку удалён Деннис Эверберг. В концовке первого периода команда России получила шанс реализовать большинство. (17')
Снова расставились шведы в зоне сборной России. Хольм попытался набросить на ворота, но защитник заблокировал, однако уже несколько секунд спустя на острие вновь оказался Олофссон. С ним в ближнем бою справился Федотов. (16')
Впервые за долгое время россиянам удалось перейти в атаку. Неудивительно, что получилось это у звена Карнаухова. Воронков прорывался к воротам шведов, но там его остановили. А потеря клюшки помешала Слепышеву полноценно поддержать партнёра. (15')
По лицу получил Сергей Андронов. Рассечение у российского хоккеиста под левым глазам, но одного из центрфорвардов сборной быстро подлатали. Вернулся в игру. (14')
Постепенно игра переместилась к воротам Федотова. Россияне лишь эпизодически забираются на треть площадки противника. Скандинавам удалось прибрать инициативу к своим рукам. Чуть больше подопечные Жамнова стали ошибаться в передачах, как этим сразу же воспользовались. (14')
Опаснейшая контратака шведов. Вдвоём скандинавы остались против одного российского защитника, Олофссон бросил, но Федотов справился. Отличный сейв российского вратаря. (13')
Активнее шведы стали идти вперёд, запирая россиян на своей площадке. Правда, пока броски в основном идут от синей линии. На этот раз Федотов довольно легко справился с щелчком противника. (13')
Даже лежащая на льду клюшка не помешала шведам организовать атаку на ворота соперников. В итоге, массированное наступление «тре крунур» завершилось попаданием в штангу. Подставлял клюшку Фриберг. Было очень опасно. (12')
Долго не могли россияне ничего придумать у ворот Юханссона, пока Гусев в сольном проходе не прорвал оборону шведов. Экс-форвард «Нью-Джерси» прорвался по правому краю и бросил по воротам, но попал точно в голкипера. Тем не менее, пока россияне смотрятся более активно. Это радует. (11')
Леннстрём пытался в одиночку прорваться к воротам Федотова. По воздуху он пробросил шайбу себе на ход, но та угодила прямо в ловушку Ивану. Вбрасывание в зоне сборной России.(10')
Много борьбы и попыток пробиться к воротам противника, но опасных моментов мало. Звено Ткачёва не смогло создать ничего серьёзного у ворот Юханссона. Теперь это постарается сделать первая тройка. (9')
Елесин поймал шайбу на себя, после чего Карнаухов выбросил её из зоны сборной России. Неудачно шведы провели большинство. Но можно сказать, что отлично отзащищались россияне. Ещё и имели шанс отличиться в контратаке. Вышедший со скамейки Чибисов чуть было не переиграл Юханссона. (7')
Тем не менее, первую минуты шведы потратили на то, чтобы укрепиться в зоне. Мало что получается у скандинавов пока. (6')
Напомним, что в меньшинстве россияне играли крайне ненадёжно на Олимпиаде. В неравных составах они оставляли свои ворота в неприкосновенности лишь в 61,54%. Худший показательна Играх. (5')
Россияне заперли шведов в зоне противника, но потеряли шайбу и допустили грубую ошибку. За подножку удалён Андрей Чибисов. Напомним, в предыдущей встрече он тоже отправлялся на скамейку штрафников. (5')
Очень активно играет звено Карнаухова — как и на всём турнире. Слепышев на этот раз добрался до ворот и бросил с неудобной руки, но шайба не дошла до Юханссона. Правда, на этом россияне не успокоились. Войнов поддержал наступление. (4')
Россияне ненадолго сбили темп игры, но потом в два паса дошли до ворот противника. Воронкова вновь вывели на бросок, но застать врасплох Юханссона он не сумел. (3')
Россияне пытаются ответить своей опасной атакой. Ткачёв дотащил шайбу до зоны соперника, Войнов пытался бросить, но не попал. Шведы сразу ответили. Валльмарк впервые приложился к шайбе, но его одноклубник справился. (2')
Мощнейший силовой приём россиянин выписал шведу, буквально впечатав его в борт. Но это не остановило скандинавов. Бенгтссон мощно бросил от синей, потом ещё и опасный наброс на ворота Федотова прошлё. (2')
Пытался Ландер прорваться к воротам Федотова, но был остановлен российскими защитниками. Удалось россиянам отзащищаться, а Воронков организовал контратаку. Первый бросок по воротам Юханссона. (1')
Стартовое вбрасывание. Полуфинальный матч Олимпийских игр в Пекине между сборными России и Швеции начался. У наших начинает звено Карнаухова. (1')
Напомним, что победитель противостояния России и Швеции сыграет в финале с командой Финляндии. Подопечные Юкки Ялонена обыграли словаков и пробились в решающий раунд. Встреча завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Сакари Маннинен и Харри Песонен.
А вот и сильнейший, если смотреть по именам, состав Швеции. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхокс» Маркус Крюгер, экс-форвард «Детройт Ред Уингз» Якоб де ла Роуз, успевший пошуметь в «Эдмонтон Ойлерз» Антон Ландер и гроза национальной команды Канады — Лукас Валльмарк, ныне защищающий цвета ЦСКА. И это не считая элитной бригады вратарей — Ларс Юханссон, Магнус Хелльберг, Адам Рейдеборн. Последний из них, кстати, остался вне состава.
Det närmar sig matchstart i Peking. Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv ställer detta lag på benen i semifinalen mot ROC. Du ser matchen i Kanal 5 och hör den i Radiosporten. Nedsläpp 14:10. Nu kör vi! #Trekronor#OSpic.twitter.com/9CsVKzZIfx— Tre Kronor (@Trekronorse) February 18, 2022
Состав сборной России на матч с командой Швеции. Изменения коснулись лишь первого звена. Партнёр Вадима Шипачёва по московскому «Динамо» Станислав Галиев не попал не только в первое звено, но и в состав в целом. В лидирующей тройке его место занял Кирилл Семёнов, в четвёртой значит Артур Каюмов, пропустивший две встречи из-за травмы.
Состав на полуфинал! В 16:10 по мск включайте «Россию 1» и смотрите игру ✊#Beijing2022pic.twitter.com/YGPiBiPPb4— Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022
В четвертьфинале сборными достались соперники разного уровня. Если россияне второй раз подряд играли с датчанами, то шведам предстояло испытание канадцами. Тем не менее, оба матча завершились с одинаковой разницей голов. Отечественные хоккеисты выиграли 3:1, а скандинавы — 2:0.
Что касается нынешнего турнира, то путь команд был во многом схожим. На групповой стадии россияне и шведы одержали по две победы, уступив лишь однажды. Причём проигрывали сборные исключительно в овертаймах. Подопечные Жамнова были слабее чехов в драматичном матче (5:6), а коллектив Юхана Гарпенлёва в не менее напряжённой дуэли уступил финнам (3:4). И это при том, что «тре крунур» вели с разницей в три шайбы.
Матчи между сборными России и Швеции уже давно считаются классикой современного хоккея. За всю историю команды встречались друг с другом 137 раз, и на данный момент отечественные хоккеисты превосходят оппонентов по числу побед. В основное время они выиграли 61 раз, лишь однажды были сильнее в овертайме, а ещё 12 раз побеждали в серии буллитов. У Шведов показатели скромнее (52 — 4 — 5).
Доброго времени суток, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года, в котором сыграют сборные России и Швеции.