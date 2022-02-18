Битва за финал: Россия встречается со Швецией на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине

| Сергей Стариков

Сборная России по хоккею сражается с национальной командой Швеции в полуфинале пекинской Олимпиады. За всю историю соперники встречались 137 раз, и в 74 матчах победу одержали отечественные спортсмены. В случае успеха подопечные Алексея Жамнова приблизятся к повторению результата на Играх-2018, где россияне стали чемпионами. RT ведёт онлайн-трансляцию матча.