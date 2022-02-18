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Оглашён состав сборной России по хоккею на полуфинальный матч ОИ-2022 со Швецией

18.02.2022, 14:45 |

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч 1/2 финала Олимпийских игр в Пекине с командой Швеции.

Оглашён состав сборной России по хоккею на полуфинальный матч ОИ-2022 со Швецией
  • Gettyimages.ru

Сочетания звеньев опубликованы в Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Вратарь: Федотов (Билялов).

Первое звено: Никишин — Нестеров, Чибисов — Шипачёв — Семёнов.

Второе звено: Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк.

Третье звено: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков.

Четвёртое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко — Каюмов. 

Встреча состоится 18 февраля и начнётся в 16:10 мск.

Напомним, что в четвертьфинале россияне переиграли датчан (3:1), а Швеция одолела Канаду (2:0). Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

Ранее сообщалось, что Финляндия победила Словакию и стала первым финалистом олимпийского турнира по хоккею.

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