Оглашён состав сборной России по хоккею на полуфинальный матч ОИ-2022 со Швецией

Сочетания звеньев опубликованы в Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Вратарь: Федотов (Билялов).
Первое звено: Никишин — Нестеров, Чибисов — Шипачёв — Семёнов.
Второе звено: Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк.
Третье звено: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков.
Четвёртое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко — Каюмов.
Встреча состоится 18 февраля и начнётся в 16:10 мск.
Напомним, что в четвертьфинале россияне переиграли датчан (3:1), а Швеция одолела Канаду (2:0). Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.
Ранее сообщалось, что Финляндия победила Словакию и стала первым финалистом олимпийского турнира по хоккею.
Состав на полуфинал! В 16:10 по мск включайте «Россию 1» и смотрите игру ✊#Beijing2022pic.twitter.com/YGPiBiPPb4— Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022