Фетисов: необходимо исключить возможность удалений в матче со Швецией

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от встречи сборных России и Швеции в полуфинале олимпийского турнира на Играх в Пекине.

«Будет непростая игра. Должны быть задействованы все ресурсы. Лидеры обязаны заявить о себе. На них рассчитывают наши болельщики. Должна быть высочайшая игровая дисциплина, необходимо исключить возможность удалений. Не нужно волноваться после матча с Данией. Всё закончилось в третьем периоде. 3:1, команда победила и вышла в полуфинал. Право на ошибку минимальное. Всё нужно взять под контроль», — цитирует Фетисова Sport24.

Матч сборных России и Швеции состоится 18 февраля. Начало встречи в 16:15 мск.

Ранее стало известно время полуфинала Россия — Швеция на Олимпиаде-2022.