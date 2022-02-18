Депутат Фетисов рассказал о своём отношении к женскому хоккею

Хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как относится к женскому хоккею.

Так, он отметил, что в академии в Домодедове (Академия Фетисова. — RT) играет много девочек.

«Такие классные девчонки! Нельзя говорить сегодня, женское это дело или мужское. Женщины как в футбол, так и в хоккей, в гандбол бьются за победу. Никогда не покажут соперницам, что больно, не будут валяться, как футболисты, на поле», — сказал спортсмен.

Фетисов добавил, что, например, канадки и американки так играют в хоккей, что могут заявляться даже в мужском турнире и быть конкурентоспособными.

«Надо создавать систему, вовлекать девочек», — заключил он.

Ранее Вячеслав Фетисов подвёл итоги соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.