Фетисов: хочется радоваться за двух победительниц, но за Камилу до слёз обидно

|

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов подвёл итоги соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Для меня было бы большим событием, если бы Камила справилась. Хочется радоваться за двух победительниц, но Камила из головы просто не выходит. До слёз обидно!» — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Камила Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она сдала положительный допинг-тест 25 декабря 2021 года.

Анна Щербакова безукоризненно выполнила все элементы в произвольной программе, в том числе два четверных флипа: сольный и в каскаде с тройным тулупом. По сумме двух прокатов она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой.

Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков, в итоговом протоколе она осталась второй. Камила Валиева два раза упала во время выступления и заняла только четвёртое место. Бронзу взяла японка Каори Сакамото.

Ранее Жулин заявил, что МОК и WADA уничтожили Валиеву.