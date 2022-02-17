Жулин считает, что МОК и WADA уничтожили Валиеву

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Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал итоги соревнования одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

«Это просто трагедия и горе. МОК и WADA уничтожили Камилу Валиеву, убрали звёздочку фигурного катания. Других слов у меня нет. Мы с вами стали свидетелями показательного уничтожения талантливейшего ребёнка. Это просто бесчеловечно. Такой Камилу я никогда не видел — это был другой человек. Из-за подобной тотальной несправедливости чувства очень противоречивые. Однако, безусловно, я очень рад за Аню Щербакову, поздравляю её с золотой медалью. Саша Трусова тоже была потрясающей, просто фантастический прокат с пятью четвертными. Сегодня мы наблюдали историю. К сожалению, не только в положительном ключе, а и в отрицательном», — цитирует Жулина Sport24.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее в ОКР поддержали Валиеву, занявшую четвёртое место на ОИ-2022.