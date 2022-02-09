Хоккей без креатива, обилие удалений и уверенность Федотова: что нужно знать о победе России над Швейцарией на Олимпиаде

| Сергей Стариков

Сборная России по хоккею сделала ставку на быстрый и агрессивный хоккей в стартовом матче олимпийского турнира с командой Швейцарии. Подопечные Алексея Жамнова активно прессинговали оппонента в его зоне и чаще угрожали воротам в равных составах, однако игру подпортило обилие удалений. В общей сложности отечественные хоккеисты заработали 14 штрафных минут, но отстояли минимальное преимущество в счёте. А одним из главных героев встречи стал голкипер Иван Федотов, отразивший 33 броска по своим воротам.

Силовой хоккей

В преддверии олимпийского турнира один из главных вопросов заключался в том, в каком стиле будет играть сборная России. Многие по привычке ожидали увидеть высокотехничный хоккей, изобилующий эффектными комбинациями и позиционными атаками, поэтому были удивлены отсутствием в заявке ряда креативных игроков. Как оказалось, решение отказаться от услуг Андрея Кузьменко, Александра Кадейкина и Сергея Толчинского было логичным, если исходить из того, как именно национальная команда пыталась действовать в противостоянии со Швейцарией.

Алексей Жамнов сделал ставку на скоростной и агрессивный хоккей, практически отказавшись от длительных перепасовок в чужой зоне. Вместо этого россияне старались предельно быстро развивать атаки, а после потерь продолжали прессинговать противника в его зоне. Да, это не всегда приносило плоды, но план был понятен.

Активно накрывать соперников старались даже Вадим Шипачёв и Никита Гусев — одни из главных творцов сборной России в атаке, а опасные эпизоды нередко возникали именно после перехватов на чужой трети площадки. После активной игры в отборе пару бросков нанёс Михаил Григоренко, отличные шансы огорчить Рето Берру имели Дмитрий Воронков, Андрей Чибисов и Антон Слепышев. Последний в итоге и стал автором единственной заброшенной в матче шайбы.

Есть состав на стартовый матч на Олимпийских играх в Пекине! Изучаем и готовимся смотреть!

⠀#Beijing2022pic.twitter.com/gLFyu0j6E1 — Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2022

Проблемы с созиданием

Тем не менее недостатков в игре сборной России хватало. Одна из главных проблем заключалась в колоссальном количестве брака, не позволявшем ей доводить до ума большинство атак. Зачастую подопечные Жамнова грешили неточными передачами в простейших ситуациях, что не только мешало у чужих ворот, но и приводило к опасным моментам у собственных.

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Причины подобных ошибок могут быть самые разные. По мнению экс-форварда «Вашингтона» Андрея Николишина, на выступлении российских хоккеистов могло сказаться отсутствие игровой практики. Он пояснил, что регулярные тренировки хоть и позволяют спортсменам поддерживать тонус, но не могут стать полноценной заменой официальным и контрольным матчам.

Однако на этом сложности не заканчивались. Если в некоторых эпизодах застать врасплох Берру мешали индивидуальные ошибки, то по ходу встречи чувствовалось отсутствие оригинальных идей и неожиданных решений. Зачастую россияне действовали слишком прямолинейно и предсказуемо, что позволяло швейцарцам отводить угрозу от своих ворот. На общем фоне выделялись лишь Гусев, Слепышев, Владимир Ткачёв и Арсений Грицюк. Шипачёв сыграл довольно блёкло, а Григоренко предпочитал бросать сам при первой возможности.

Единственный гол сборной России стал результатом оригинального решения Слепышева. Если прострел на пятак после прорыва по левому флангу был предсказуем, то последовавший наброс с почтительного расстояния и с неудобной руки — в разы меньше. Стремительно летевшая на неудобной высоте шайба нашла ногу нападающего соперника и срикошетила в дальний угол.

Отсутствие дисциплины

Но Слепышев успел отличиться не только со знаком плюс, но и со знаком минус. В концовке второго периода он проявил несдержанность и заработал необязательное удаление. Безусловно, Янник Вебер повёл себя некрасиво, ударив Антона клюшкой в спину, но россиянин поддался на провокацию и сделал характерное движение головой в сторону лица защитника. Повезло, что судьи ограничились двойным малым штрафом, а не выписали «5 + 20».

По ходу матча россияне неоднократно оказывались в трудных ситуациях из-за проблем с дисциплиной. В первом периоде на скамейку штрафников отправился Александр Никишин, хотя ситуация вряд ли заставляла его толкать оппонента в спину. Во втором за игру высоко поднятой клюшкой был удалён Станислав Галиев, в третьем с желанием помочь партнёрам переусердствовал Гусев. И это не считая потасовки во второй 20-минутке, в результате которой Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов поехали отдыхать.

Да, самых серьёзных последствий удалось избежать. Россияне не пропустили в неравных составах, но удаления сбивали ритм игры и позволяли швейцарцам перехватывать инициативу. Именно это дало им возможность не только создать ряд опасных моментов у ворот Федотова, но и обойти соперников по числу бросков в створ — 33:30.

Спокойствие Федотова

В итоге именно старания голкипера помогли сборной России удержать минимальное преимущество в счёте и с победы стартовать на Олимпиаде в Пекине. В отличие от партнёров, Иван Федотов был предельно хладнокровен и не допустил ни одной ошибки за 60 минут. Таким образом, он всецело оправдал решение тренерского штаба довериться ему, а не более опытным Александру Самонову или Тимуру Билялову.

Двухметровый вратарь здорово действовал на линии, а также неоднократно предотвращал попытки швейцарцев распечатать ворота после прострелов с флангов. А когда Иван был бессилен, за него играл каркас. Сначала бывший форвард «Авангарда» Свен Андригетто проверил на прочность перекладину, а в самой концовке встречи Фабрис Херцог сотряс штангу.

Так или иначе Федотов отстоял на ноль в первом матче сборной России на Играх и с большой долей вероятности окажется в воротах в ключевой встрече групповой стадии с командой Чехии. Что касается ближайшей игры с Данией, тренерский штаб вполне может предоставить ему отдых, а заодно дать возможность проявить себя Самонову или Билялову. Правда, вряд ли даже яркое выступление в противостоянии со скандинавами позволит одному из них вытеснить Ивана из стартового состава.