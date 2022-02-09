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Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче со Швейцарией на Играх-2022

Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче со Швейцарией на Играх-2022
09.02.2022, 11:10 |

Стал известен состав мужской сборной России по хоккею в матче с командой Швейцарии на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче со Швейцарией на Играх-2022
  • РИА Новости

Ворота российской команды будет защищать вратарь московского ЦСКА Иван Федотов.

Полностью состав выглядит следующим образом:

— первая пятёрка: защитники Александр Никишин, Никита Нестеров; нападающие Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Михаил Григоренко;

— вторая пятёрка: защитники Егор Яковлев, Александр Елесин; нападающие Станислав Галиев, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк;

— третья пятёрка: защитники Сергей Телегин, Вячеслав Войнов; нападающие Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков;

— четвёртая пятёрка: защитник Дамир Шарипзянов; нападающие Владимир Ткачёв, Сергей Андронов, Андрей Чибисов и Артур Каюмов.

Стартовый матч группы В Россия — Швейцария пройдёт 9 февраля. Начало игры — в 11:40 мск.

Следующий матч команда Алексея Жамнова проведёт с датчанами (11 февраля).

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