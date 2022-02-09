Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче со Швейцарией на Играх-2022

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Стал известен состав мужской сборной России по хоккею в матче с командой Швейцарии на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

РИА Новости