Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче со Швейцарией на Играх-2022

Ворота российской команды будет защищать вратарь московского ЦСКА Иван Федотов.
Полностью состав выглядит следующим образом:
— первая пятёрка: защитники Александр Никишин, Никита Нестеров; нападающие Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Михаил Григоренко;
— вторая пятёрка: защитники Егор Яковлев, Александр Елесин; нападающие Станислав Галиев, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк;
— третья пятёрка: защитники Сергей Телегин, Вячеслав Войнов; нападающие Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков;
— четвёртая пятёрка: защитник Дамир Шарипзянов; нападающие Владимир Ткачёв, Сергей Андронов, Андрей Чибисов и Артур Каюмов.
Стартовый матч группы В Россия — Швейцария пройдёт 9 февраля. Начало игры — в 11:40 мск.
Следующий матч команда Алексея Жамнова проведёт с датчанами (11 февраля).