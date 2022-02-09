Гол в раздевалку: Россия повела в матче открытия мужского хоккейного турнира Олимпиады со Швейцарией

Сборная России играет с национальной командой Швейцарии в первом матче мужского хоккейного турнира зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. До настоящего момента соперники ни разу не пересекались на Играх, хотя за всю историю провели 20 очных встреч. В 16 из них победу одержали отечественные спортсмены. RT ведёт онлайн-трансляцию.
Удаление Вебера помогло россиянам вернуться в игру и прибрать инициативу к своим рукам. А также выйти вперёд по числу бросков за второй период. На данный момент их соотношение составляет 11:8. (37')
Сборной России не удалось реализовать большинство. Ещё парой бросков отметились отечественные хоккеисты, но те оказались неточными. Команды в полных составах. (36')
Неточная передача Шипачёва помешала россиянам закрепиться в зоне противника. Пришлось потратить лишние секунды, чтобы вернуться на треть площадки противника. Гусев долго удерживал шайбу, высматривая адресата для передачи. В итоге выбрал один из наиболее очевидных вариантов — прострел вдоль ворот. Берра всё контролировал. (35')
Россияне без проблем закрепились в зоне противника и принялись обстреливать ворота Берры. Пытались вывести на бросок Григоренко из круга вбрасывания, но Михаил махнул мимо шайбы. После этого форварду ЦСКА предоставили ещё один шанс отличиться, но на этот раз уверенно сыграл Берра. (34')
Тем временем третий хоккеист сборной Швейцарии оказывается на скамейке штрафников. Янник Вебер получил две минуты за удар соперника клюшкой. Отличный шанс для россиян укрепить преимущество. (34')
Серия бросков по воротам Берры. Дважды вбрасывание в зоне соперника выиграл Григоренко. Сначала опасно приложился Гусев, затем один из защитников щелчком попытался пробить швейцарского вратаря. (33')
По два хоккеиста из каждой сборной отправились на скамейку штрафников. У россиян две минуты получили Карнаухов и Воронков, у швейцарцев — Мюллер и Хофманн. (33')
А у нас массовая драка на площадке. Опаснейший момент у ворот сборной Швейцарии завершился потасовкой. Россияне пытались вогнать шайбу в сетку и, возможно, делали это чересчур агрессивно. Швейцарцы бросились защищать голкипера, вследствие чего возникла конфликтная ситуация. Судя по всему, нас ждёт обоюдное удаление. (33')
Первая массированная атака сборной России со времён удаления Галиева. Удалось россиянам укрепиться на чужой трети площадки, а броском отметился Чибисов. Не очень опасно получилось — шайба пошла прямо по центру. Берра легко забрал её. (32')
Такое впечатление, что россияне находятся в состоянии грогги. Ничего не получается у подопечных Жамнова: попытки выхода из зоны регулярно заканчиваются неточными передачами или потерями, а в обороне возникают проблемы. Закрепиться у чужих ворот не помогло даже вбрасывание на трети площадки швейцарцев. (32')
Можно смело сказать, что удаление Галиева случилось крайне не вовремя. Швейцарцы взбодрились, перехватили инициативу и продолжают проводить одну опасную атаку за другой на ворота Федотова. Российскому вратарю вновь пришлось вступить в игру. Соотношение по броскам уже не в нашу пользу — 4:8. (31')
Повезло сборной России. Егор Яковлев очень неаккуратно выбрасывал шайбу и чуть было не заработал удаление. Та улетела на трибуны, но не без рикошета от противников. (30')
Отбились россияне. Галиев присоединился на льду к своим партнёрам. Подопечным Жамнова необходимо вернуть себе нити игры. Последние две минуты получились очень тяжёлыми. (29')
Россияне выиграли вбрасывание и выбросили шайбу из своей зоны, но та очень быстро туда вернулась. И сразу возник опасный момент у ворот Федотова: наброс на пятак чуть было не конвертировал в гол опытнейший Андрес Амбюль. (28')
А вот и первый бросок по воротам сборной России во втором периоде. Хофманн оказался без опеки и опасно приложился к шайбе, но Федотов сыграл уверенно. Однако на этом позиционная атака швейцарцев не закончилась. Алатало сотряс каркас. (27')
Отличный отрезок россиян завершается удалением. На этот раз Станислав Галиев высоко поднял клюшку и чуть было не нанёс повреждение сопернику. Наказание последовало незамедлительно — следующие две минуты он проведёт на скамейке штрафников. (27')
Очень впечатляющие полторы минуты в исполнении россиян. Карнаухов и компания долго не позволяли швейцарцам выйти из своей зоны, регулярно угрожая воротам противника как бросками с пятака, так и от синей линии. Пока во втором периоде россияне смотрятся гораздо увереннее, что и подтверждает разница по числу бросков — 3:0. (26')
С огромным трудом россиянам всё же удалось вывести шайбу из своей зоны. Второму звену удалось закрепиться в зоне противника, а Карнаухову — даже опасно выкатиться из-за ворот. Видимо, вдохновился он примером Слепышева. (25')
Россиянам не удалось выиграть вбрасывание в чужой зоне. Швейцарцы постарались организовать контратаку, но быстрой она не получилась. Тем не менее россияне продолжают очень много ошибаться. Несколько раз пытались они вывести шайбу из собственной зоны, но каждый раз этому мешал технический брак. (24')
Второй период пока получается гораздо более рваным, чем первый. Очень много остановок, пауз, пробросов и офсайдов. Трудно сказать, кому именно это идёт на пользу, но развить преимущество у россиян пока не получается. С другой стороны, подопечные Фишера пока ни разу не потревожили Федотова во второй 20-минутке. (23')
Четвёртое звено сборной России зацепилось за шайбу в зоне соперника. Андронов, Ткачёв и Чибисов бьются с оппонентами у бортов, но скинуть её защитникам не удаётся. Швейцарцы перехватили её и вывели в среднюю зону. Очередное вбрасывание. (22')
Ставку на силовой и динамичный хоккей делают россияне. Пока нельзя сказать, что это приносит успех, но общая тенденция ясна. Подопечные Жамнова постоянно поддавливают соперника, активно прессингуют оппонента в чужой зоне. (22')
Технические моменты решены. Второй период начался. У россиян вышла первая тройка. Хотя вбрасывание и было проиграно, шайба всё же досталась Шипачёву и компании. Нестеров бросил издали, Берра справился. (21')
Небольшая заминка у нас. Команды уже вышли на арену, но у судей какие-то претензии ко льду. Пытаются они собственными силами привести его в порядок. Пока не получается. (21')
Спустя несколько секунд после этого звучит сирена. Сборная России не очень уверенно провела первый период матча с командой Швейцарии, но всё же сумела распечатать ворота Берры. Да, гол получился довольно курьёзным, но какая разница? Подопечные Алексея Жамнова забросили первую шайбу на турнире и вышли вперёд. Перерыв. (20')
Вот это концовка периода! Слепышев перехватил шайбу, после чего россияне втроём выкатились на ворота соперника. Сам Антон сначала выкатил шайбу на пятак, но не выключился из борьбы и потом сам же бросил с острейшего угла. Не без везения и рикошета, но шайба всё же влетела в сетку. 1:0. (20')
🚨PIN-GOAL!— IIHF (@IIHFHockey) February 9, 2022
With 2.7 seconds to go in the first, Anton Slepyshev gets the first goal of the men's tournament and puts @russiahockey up 1-0 over @SwissIceHockey#Beijing2022#ROCSUIpic.twitter.com/2K2SGLoWLF
Неоднозначное начало для сборной России. Очень равный и напряжённый первый период, мало конструктива в исполнении отечественных хоккеистов и много ошибок. Даже Гусев в обычной ситуации теряет шайбу и грешит неточностью. (19')
Продолжают россияне грешить ошибками. Казалось бы, Слепышеву никто не мешал вложить шайбу в клюшку Войнову, но тот отпасовал очень неточно. Это и помешало организовать очередную атаку на ворота Швейцарии. (18')
Швейцарцам удалось навязать россиянам борьбу у борта. Киллиан Мотте и Симон Мозер сражались в зоне противника, но подопечные Жамнова всё же вернули себе шайбу. Но с организацией атак по-прежнему проблемы. Много брака и неточности в действиях россиян. Тем примечательнее, что даже с учётом этого моменты у ворот Берры возникают. На этот раз Шипачёв оказался на ударной позиции, но не попал в створ. (16')
Вбрасывание в зоне соперника осталось за россиянами, но создать что-либо опасное у ворот Берры не удалось. Егор Яковлев «щёлкнул» от синей линии, но шайба прошла далеко от створа. (15')
Грубейшая ошибка защитника сборной Швейцарии. Сантери Алатало потерял равновесие в средней зоне и упал, чем чуть было не воспользовались россияне. Вышли они к воротам и бросили, но Берра вновь начеку. Шестой сейв Рето. (14')
Вновь очень жарко у ворот сборной Швейцарии. Антон Слепышев оказался в опасной близости от ворот Берры и уже собирался бросать, но опытный швейцарский голкипер вовремя сыграл клюшкой. (13')
Любопытно: Григоренко сменил Шипачёва на вбрасывании и проиграл его. И совсем не вовремя, ведь оно проходило в зоне российской команды. Подопечные Фишера вновь бросили по воротам Федотова — мимо. У россиян ответ не получился. Никите Гусеву не хватило скорости, чтобы добраться до шайбы. (12')
А вот и ответ команды Швейцарии. Андрес Амбюль и Грегори Хофман на пару организовали опасную атаку на ворота Федотова и даже дважды попытались направить шайбу в створ. В обоих случаях не хватило точности, но было довольно опасно. (11')
Провести позиционную атаку у россиян не получилось. Вячеслав Войнов набросил от синей линии, но зацепиться за шайбу не удалось. (10')
Россияне продолжают раз за разом прорываться по правому флангу. Именно этим маршрутом они пока наиболее часто добираются до ворот Берры. Помешать швейцарцы не могут. На этот раз Артур Каюмов оказался на ударной позиции, но вновь не сумел наказать соперника за провал в защите. (10')
Швейцарцы отчаянно сопротивляются, стараются провоцировать борьбу и не позволять россиянам развернуться. Но ошибки всё равно проскакивают. Очередная привела к тому, что Григоренко по центру вышел к воротам Берры и мощно бросил, но застать врасплох вратаря не смог. Не зря Вячеслав Быков сравнивал его с Владиславом Третьяком, пусть и исключительно в плане габаритов. (9')
Мало пауз в матче. Борьба идёт практически без остановок. Ещё одна опасная атака россиян. На этот раз Станислав Галиев накатывал на ворота про правому флангу, но исполнить точный пас на партнёра не сумел. (8')
В полном составе сборная России, но это не мешает команде Швейцарии провести опасную атаку. По правому флангу прорвался Денис Холленштайн, но не попал в створ. Россияне ответили своей атакой. Михаил Григоренко мог открыть счёт, но Берра справился. (7')
Очередной бросок по воротам сборной России. На этот раз шайба пошла в ближний угол, но Федотов вновь был начеку. В то же время арбитры заметили, что швейцарцы исполнили пас рукой. Игра остановлена, вбрасывание в средней зоне. Всего семь секунд осталось играть в большинстве подопечным Патрика Фишера. (6')
Швейцарцы испытывают проблемы со входом в зону россиян. Неплохо отечественные хоккеисты защищались, но всё же дали соперникам бросить по воротам. Андригетто стрелял из круга вбрасывания — Федотов справился. (5')
Со второй попытки удалось швейцарцам закрепиться в зоне российской сборной. Гаэтан Хас набрасывал на пятачок, где один из швейцарцев попытался подставить клюшку. Попасть по шайбе получилось, а вот в ворота — нет. (5')
Первое удаление в составе сборной России. Позиционную атаку развивали швейцарцы, а Никишин проявил несдержанность. Самого возрастного хоккеиста сборной Швейцарии подтолкнул россиянин. Андрес Амбюль не попытался удержаться на ногах. (4')
А вот и первый опасный бросок по воротам Берры. Александр Никишин приложился к шайбе и заставил швейцарского вратаря вступить в игру. За несколько секунд до этого отличный шанс был у Егора Яковлева, но его кистевой бросок заблокировали. (3')
Правым флангом провела атаку сборная России. Воронков и Карнаухов её разгоняли. Пас пошёл за ворота, но перевести её на пятак не удалось. Швейцарцы действуют довольно цепко. Пока не дают россиянам развернуться. (2')
Дважды швейцарцы пробовали довести шайбу до ворот Федотова, но тщетно. Атака россиян получилась более опасной. Рето Берре чуть было не пришлось вступать в игру. Но шайба прошла мимо створа. (1')
Первые звенья сборных на льду. Стартовое вбрасывание осталось за россиянами. Матч начался. (1')
Тем временем российские и швейцарские хоккеисты уже готовятся к выходу на лёд. Судя по всему, Никита Нестеров пребывает в хорошем настроении.
The men are about to get underway in #Beijing2022! First up: @russiahockey vs @SwissIceHockeypic.twitter.com/q6NDgme2Dy— IIHF (@IIHFHockey) February 9, 2022
А вот и состав сборной Швейцарии.
🏒🇨🇭 #Beijing2022— Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) February 9, 2022
So spielen wir gegen ROC! 💪 Berra im 🥅, ohne Malgin + Simion. ☝
Notre équipe contre le ROC / la nostra squadra contro la ROC! 💥
Hopp Schwiiz! Allez la Suisse! Forza Svizzera! 🇨🇭#zämefürdSchwiiz#ensemblepourlaSuisse#insiemeperlaSvizzerapic.twitter.com/hN7vxZVghY
В таком составе российские хоккеисты выйдут на лёд в первом матче Олимпийских игр в Пекине. Несмотря на участие в утренней раскатке, Сергею Плотникову не нашлось в нём места. При этом наиболее любопытным является выбор вратаря. Место в воротах займёт голкипер ЦСКА Иван Федотов, хотя некоторые эксперты отдавали предпочтение его конкурентам — Александру Самонову и Тимуру Билялову.
При этом стало известно, что на лёд вернулся нападающий Сергей Плотников. Накануне он пропустил последнюю тренировку сборной России перед матчем со Швейцарией, зато поучаствовал в утреннем занятии. Компанию ему составили голкиперы Тимур Билялов и Дмитрий Шугаев, а также форвард Артём Анисимов.
Сборная России по хоккею заблаговременно прибыла на Национальный стадион Пекина, где пройдёт матч со Швейцарией. Как сообщили в пресс-службе национальной команды, спортсмены приехали за два часа до начала встречи.
На арену прибыли ✊— Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2022
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Стартовый матч на Олимпийских играх начинаем в 11:40, смотреть и болеть приходите на «Россию 1»
⠀#Beijing2022pic.twitter.com/y0Acr5yLh6
В преддверии хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы подопечных Алексея Жамнова на золотые медали и ответил, есть ли в нынешнем составе команды игроки калибра Кирилла Капризова, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.
На данный момент беспроигрышная серия россиян в противостоянии со швейцарцами насчитывает 14 матчей. В последний раз сборные встречались на чемпионате мира 2021 года в Риге. Подопечные Валерия Брагина разгромили оппонентов со счётом 4:1, в составе победителей дублем отметился Сергей Толчинский, по разу отличились Антон Бурдасов и Павел Карнаухов. Примечательно, что в состав сборной России на Игры попал лишь последний из них.
Впоследствии сборные России и Швейцарии ещё 19 раз встречались друг с другом на официальных турнирах. Отечественные хоккеисты одержали 16 побед, ещё раз сыграли вничью и дважды уступили соперникам. Причём оба поражения пришлись на стык веков: на чемпионате мира 1998 года швейцарцы взяли верх со счётом 4:2, а два года спустя победили с чуть более скромным счётом — 3:2.
Первый матч между сборными России и Швейцарии состоялся в рамках предварительного этапа чемпионата мира по хоккею 1992 года. Встреча завершилась со счётом 2:2, что впоследствии не помешало отечественными хоккеистам занять первое место в группе и выйти в плей-офф. Правда, в первом же раунде они проиграли Швеции и завершили выступление на первенстве планеты.
Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча открытия мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором встречаются сборные России и Швейцарии.