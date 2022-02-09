Гол в раздевалку: Россия повела в матче открытия мужского хоккейного турнира Олимпиады со Швейцарией

| Сергей Стариков

Сборная России играет с национальной командой Швейцарии в первом матче мужского хоккейного турнира зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. До настоящего момента соперники ни разу не пересекались на Играх, хотя за всю историю провели 20 очных встреч. В 16 из них победу одержали отечественные спортсмены. RT ведёт онлайн-трансляцию.