Михайлов: перед сборной России стоит задача выиграть золото ОИ-2022

«Сколько я себя помню, команда СССР и сборная России всегда ставила перед собой самые высокие цели. Сегодня со сборной не снимается задача завоевать золото Олимпийских игр», — цитирует Михайлова «Чемпионат».
Он также отметил, что команда должна серьёзно настраиваться на матч со Швейцарией, потому что важно стартовать на турнире с позитивной ноты.
9 февраля сборная России по хоккею проведёт первый матч на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова сыграют с национальной командой Швейцарии. Начало матча — 11:40 мск.
Ранее Быков заявил, что состав сборной России на ОИ в Пекине не слабее, чем на Играх в Пхёнчхане.