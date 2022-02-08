Михайлов: перед сборной России стоит задача выиграть золото ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

«Сколько я себя помню, команда СССР и сборная России всегда ставила перед собой самые высокие цели. Сегодня со сборной не снимается задача завоевать золото Олимпийских игр», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Он также отметил, что команда должна серьёзно настраиваться на матч со Швейцарией, потому что важно стартовать на турнире с позитивной ноты.

9 февраля сборная России по хоккею проведёт первый матч на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова сыграют с национальной командой Швейцарии. Начало матча — 11:40 мск.

Ранее Быков заявил, что состав сборной России на ОИ в Пекине не слабее, чем на Играх в Пхёнчхане.