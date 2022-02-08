Быков не считает, что состав сборной России на ОИ в Пекине слабее, чем на Играх в Пхёнчхане

«Не согласен, что сборная России стала слабее. Многие игроки приобрели огромный опыт, успели попробовать свои силы в НХЛ. Кроме того, состав пополнился молодыми талантами. Олимпийские игры для многих являются своеобразным трамплином, способствующим переходу на новый уровень. В 2018 году Капризов, Дацюк и Ковальчук были звёздами отечественного или мирового хоккея, но когда-то их тоже никто не знал. Надеюсь, в Пекине себя сумеют проявить спортсмены, которые пока не могут похвастаться таким громким именем», — рассказал Быков в интервью RT.
Ранее Быков ответил на вопрос, организовывали ли отдельный чартер для поездки сборной России на ОИ-2010.