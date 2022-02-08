Быков не считает, что состав сборной России на ОИ в Пекине слабее, чем на Играх в Пхёнчхане

|

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, считает ли нынешний состав национальной команды слабее, чем на Олимпиаде в Пхёнчхане 2018 года.

© Владимир Астапкович

РИА Новости