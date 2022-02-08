Быков ответил, организовывали ли отдельный чартер сборной России для поездки на ОИ-2010

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, как национальная команда добиралась на Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере (Канада).

«Если правильно помню, то на Олимпийские игры в Ванкувере летели вместе со всеми. Мы попросили организовать чартер в 2008 году — по окончании чемпионата мира в Квебеке и Галифаксе. Улетели сразу после финального матча. Некоторые ребята даже не успели снять экипировку.

Необходимо понимать, что зачастую хоккейной сборной необходимо выделить отдельный самолёт, ведь иначе очень сложно разместить все делегацию. Необходимо учитывать, что на соревнования летят не только игроки основного состава, но также тренерский штаб, резервисты, технический персонал», — рассказал Быков в интервью RT.

Ранее Быков предположил, возможна ли отмена хоккейного турнира ОИ из-за коронавируса.