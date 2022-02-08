Быков сказал, что вратарь сборной Швейцарии напоминает Третьяка

|

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игроках команды Швейцарии в преддверии матча на Олимпиаде в Пекине.

«Очень сложно отметить кого-то одного. Например, во «Фрибуре» играет Рето Берра — высоченный вратарь, по габаритам напоминающий Владислава Третьяка. В обороне выделяются Янник Вебер, успевший поиграть в НХЛ, Рамон Унтерзандер — разносторонний защитник, который способен подключиться к атаке и часто выходит в большинстве. Также можно отметить Романа Лёффеля. В атаке выделяются 38-летний Андреас Амбюль, вернувшийся из-за океана Грегори Хоффман. К сожалению, там у него не сложилось. Возможно, если бы попал в одну команду со своим другом Кевином Фиалой, всё могло быть иначе. По стилю игры он походит на хоккеистов советской школы — забивной, конструктивный, с хорошим катанием, видением площадки, отличным владением клюшкой», — рассказал Быков в интервью RT.

Ранее Быков заявил, что преждевременная остановка сезона не ударила по престижу КХЛ.