Быков не считает, что преждевременная остановка сезона ударила по престижу КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на преждевременную остановку сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Думаю, что всё же стоило проводить его вплоть до старта Олимпийских игр, пусть и без представителей национальных команд. Это бы дало возможность вовремя закончить сезон, предоставить шанс проявить себя молодым ребятам, хоккеистам из фарм-клубов. Но мы можем лишь высказывать своё мнение. Выбор всё равно остаётся за лигой и коллективами», — рассказал Быков в интервью RT.

Он также отметил, как преждевременная остановка не могла повлиять на репутацию КХЛ.

«Не считаю, что это сказалось на имидже КХЛ. Во главу угла была поставлена сборная России, выступление которой на Играх в Пекине вызывает интерес у всей страны», — добавил Быков.

Ранее Быков ответил на вопрос, организовывали ли отдельный чартер для поездки сборной России на ОИ-2010.