«Не согласен, что сборная России стала слабее»: Быков об олимпийском хоккейном турнире, тренерском штабе и сезоне КХЛ

| Сергей Стариков

На Олимпиаде в Пекине сборная России по хоккею располагает не менее сильным составом, чем четыре года назад в Пхёнчхане. Об этом в интервью RT заявил бывший наставник национальной команды Вячеслав Быков. Тем не менее он не считает подопечных Алексея Жамнова главными фаворитами турнира. Двукратный чемпион Игр также выразил уверенность в компетентности тренерского штаба, прокомментировал преждевременную остановку сезона КХЛ и охарактеризовал первого соперника на групповом этапе — швейцарцев.

— В 2018 году олимпийский турнир получился странным из-за отсутствия игроков НХЛ. Сейчас к этому добавилась и пандемия, которая грозит превратить соревнования в лотерею. Какие у вас ожидания от Игр в Пекине?

— Только позитивные. Мы увидим одних из лучших атлетов мира, причём не только в хоккее. Станем свидетелями рождения новых звёзд, которые впоследствии будут представлять нашу страну на международных соревнованиях. Это настоящий праздник для фанатов спорта. Безусловно, пандемия не могла не наложить свой отпечаток на Олимпиаду. Из-за этого зрители не смогут воочию наблюдать за выступлениями спортсменов и поддерживать их на стадионах.

— Разве можно называть олимпийский турнир по хоккею соревнованием сильнейших, если НХЛ не отпустила своих игроков в Пекин?

— Не думаю, что стоит плакать по этому поводу. Это проблема НХЛ, их системы, профсоюза игроков лиги (NHLPA), который не смог должным образом обозначить своё желание отправиться на Олимпиаду. Лично я предпочитаю радоваться тому, что ОИ-2022 дадут возможность проявить себя молодому поколению, помогут амбициозным ребятам заявить о себе на весь мир.

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— В 2018 году некоторые скептически относились к триумфу сборной России на Олимпиаде в связи с отсутствием легионеров НХЛ. Сейчас же победитель и вовсе может определиться за пределами площадки. Есть риск, что соперник не сумеет набрать состав и уступит до выхода на лёд. Как в этом случае относиться к обладателю золотой медали?

— Ситуация непростая и требует принятия взвешенных решений. Естественно, правильнее выявлять олимпийского чемпиона по итогам традиционного спортивного состязания. Но пандемия ставит участников турнира в сложное положение и заставляет искать выходы из него. Олимпийские игры не могут длиться вечно, поэтому победителя необходимо определить тем или иным способом. Предпочитаю акцентировать внимание на том, что все команды находятся в одинаковых условиях, а на первом месте стоит вопрос безопасности хоккеистов.

— В течение нескольких дней пришло множество новостей о положительных или сомнительных тестах на коронавирус. В составе сборной России шесть человек были вынуждены пройти повторную проверку на COVID-19, в команде США заразились трое игроков. На ваш взгляд, не приведёт ли это к повторению ситуации с молодёжным чемпионатом мира, когда соревнования были отменены?

— Мы можем лишь гадать, а покажет время. В Китае очень скрупулёзно подходят к вопросу безопасности спортсменов. Стараются по максимуму снизить риск заражения. Надеюсь, что хоккейный турнир Олимпиады не повторит судьбу МЧМ и для россиян всё сложится благополучно.

— Решение организовать отдельный чартер для сборной России по хоккею связано именно с желанием обезопасить спортсменов?

— Думаю, да.

— Однако многие посчитали иначе, вокруг этой новости возник огромный резонанс.

— Сейчас каждый подобный поступок будет широко обсуждаться. Одни будут выражать недовольство и говорить, что игроки «зажрались», другие — утверждать, что всё было сделано правильно. На мой взгляд, сейчас необходимо поддерживать спортсменов. А вместо этого у нас пытаются искать кота в мешке.

— Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук заявил, что хоккеисты всегда летали отдельным самолётом. Когда вы руководили командой, для неё организовывали чартер?

— Если правильно помню, то на Олимпийские игры в Ванкувере летели вместе со всеми. Мы попросили организовать чартер в 2008 году — по окончании чемпионата мира в Квебеке и Галифаксе. Улетели сразу после финального матча. Некоторые ребята даже не успели снять экипировку.

Необходимо понимать, что зачастую хоккейной сборной необходимо выделить отдельный самолёт, ведь иначе очень сложно разместить всю делегацию. Необходимо учитывать, что на соревнования летят не только игроки основного состава, но также тренерский штаб, резервисты, технический персонал.

— В 2018 году отсутствие легионеров НХЛ автоматически возвело Россию в статус главных претендентов на золото Игр. Вам не кажется, что на этот раз всё не так однозначно?

— Не думаю, что сборная России — главный фаворит Олимпиады. Очень мощный подбор игроков у Финляндии, Чехии, Словакии, Швеции. Сложно предположить, в каком состоянии прибудут канадцы, но им удалось собрать много сильных и опытных хоккеистов, выступающих в КХЛ, Швейцарии. США сделали ставку на представителей АХЛ и студенческой лиги, но их тоже нельзя недооценивать.

— В матче открытия мужского хоккейного турнира Игр сборная России сыграет с командой Швейцарии. В отсутствие энхаэловцев подопечные Патрика Фишера столь же опасны?

— Да. В сборной Швейцарии есть ребята с опытом игры в НХЛ, успешных выступлений на чемпионатах мира, большинство из них являются лидерами своих клубов. Энергичная, дисциплинированная команда. К сожалению, не было возможности понаблюдать за ними в товарищеском матче с Канадой.

— Кто особенно выделяется в их составе?

— Очень сложно отметить кого-то одного. Например, во «Фрибуре» играет Рето Берра — высоченный вратарь, по габаритам напоминающий Владислава Третьяка. В обороне выделяются Янник Вебер, успевший засветиться в НХЛ, Рамон Унтерзандер — разносторонний защитник, который способен подключиться к атаке и часто выходит в большинстве. Также можно отметить Романа Лёффеля.

В атаке выделяются 38-летний Андрес Амбюль, вернувшийся из-за океана Грегори Хофман. К сожалению, там у него не сложилось. Возможно, если бы попал в одну команду со своим другом Кевином Фиалой, всё могло быть иначе. По стилю игры он походит на хоккеистов советской школы — забивной, конструктивный, с хорошим катанием, видением площадки, отличным владением клюшкой.

— Справедливо ли говорить, что и Денис Мальгин не нашёл свой клуб в Североамериканской лиге?

— Да. Не сказал бы, что Мальгина можно назвать бриллиантом, но талантливым хоккеистом он уж точно является. Денис очень техничен, здорово выступает за «Лайонс».

— Чехию вы уже отметили, а что скажете о Дании?

— Недооценишь — получится то же самое, что и в финале Олимпиады-2018 с Германией.

— Возвращаясь к сборной России. У вас нет впечатления, что в Пекине состав отечественной команды не такой сильный, как был в Пхёнчхане?

— Не согласен, что сборная России стала слабее. Многие игроки приобрели огромный опыт, успели попробовать свои силы в НХЛ. Кроме того, состав пополнился молодыми талантами.

— Сейчас в сборной России есть хоккеисты, сопоставимые по уровню с Кириллом Капризовым, Павлом Дацюком и Ильёй Ковальчуком?

— Олимпийские игры для многих являются своеобразным трамплином, способствующим переходу на новый уровень. В 2018 году Капризов, Дацюк и Ковальчук были звёздами отечественного или мирового хоккея, но когда-то их тоже никто не знал. Надеюсь, в Пекине себя сумеют проявить те, кто пока не может похвастаться таким громким именем.

— На данный момент в сборной России собраны все сильнейшие?

— Не считаю правильным комментировать решение тренерского штаба. Уверен, была проведена масштабная работа, на основании которой и был сформирован итоговый состав. Причём учитывались не только индивидуальные показатели спортсменов, но и то, насколько они соответствуют требованиям наставников, их игровой философии.

Руководство сборной было доверено конкретным специалистам. Не вижу смысла сомневаться в них, подвергать критике. За назначение отвечала Федерация хоккея России (ФХР), оно было одобрено Министерством спорта. Стало быть, мы собираемся упрекать эти органы в некомпетентности?

— Скорее хотим немного понять логику. Вас удивило решение назначить главным тренером сборной России Алексея Жамнова?

— Лично я увидел в этом определённую закономерность, перспективу. А окончательное мнение удалось сформировать после объявления полного состава тренерского штаба.

— Как бы вы его охарактеризовали?

— Компетентный и опытный. Что касается второго аспекта, то это подразумевает не только работу в должности тренера.

— А что ещё?

— Опыт в хоккее в целом и колоссальные знания. Всё это вкупе даёт основания полагать, что тренерский штаб квалифицированно выполнит работу. Посмотрите, Сергей Гончар — прекрасный защитник, который долгое время трудится в системе «Питтсбург Пингвинз» и прекрасно понимает, как обстоят дела в клубах НХЛ. Что касается игры в нападении, то сложно найти более сильного специалиста, чем Сергей Фёдоров. Это творческая личность, чьё присутствие в штабе позволяет надеяться на то, что у сборной будет поставлена игра как в большинстве, так и меньшинстве.

Алексей Жамнов был превосходным форвардом и уже успел набить себе шишек на новом поприще. Да, он недолго работал главным тренером, но успел попробовать себя в роли генерального менеджера. Мне очень импонирует этот коллектив. И не только потому, что я работал лично с каждым из них и знаю их потенциал.

— Никто не спорит, что буквально каждый из наставников сборной России обладает звёздным статусом. Но насколько велика вероятность того, что классные спортсмены будут такими же классными тренерами?

— Это покажет время и результаты. Пока мы не видели их в действии. Но сомневаться в них сейчас — неблагодарное дело. Каждый специалист когда-то начинал, проходил через огонь, воду и медные трубы. Однако всех действующих тренеров объединяет то, что они успели поработать с великими наставниками прошлого, а это тоже необходимо учитывать.

Наверняка они не в одночасье решили попробовать себя на тренерском поприще, а долгое время шли к этому. Например, я ещё в бытность игроком посещал специальные курсы, вёл конспекты, наблюдал за работой специалистов, спрашивал, почему они поступают так, а не иначе. Ведь всегда интересно, почему спортсменов заставляют выполнять то или иное упражнение, что именно оно даёт.

— Наверняка определённые задатки или интерес к работе тренером можно заметить задолго до того, как хоккеист завершает карьеру. Жамнов, Фёдоров и Гончар из этой породы?

— Не могу сказать, что уже тогда видел в них будущих специалистов. Да, они всегда были предельно коммуникабельными, не стеснялись задавать вопросы. Но тогда я не оценивал их перспективы в качестве тренеров. Однако то, насколько гениальными хоккеистами они были, позволяло надеяться на это.

— Благодаря преждевременной остановке сезона КХЛ Жамнов и компания получили немного больше времени на подготовку сборной к Олимпиаде в Пекине. В общей сложности команда провела в Новогорске более двух недель. В преддверии Игр 2010 года в Ванкувере сборы были такими же продолжительными?

— Обычно перед Олимпиадой давали достаточно времени на подготовку. Но, если мне не изменяет память, в 2010 году поступили иначе — решили провести побольше матчей регулярного чемпионата КХЛ, вследствие чего период подготовки немного сократился.

— Считается, что затяжные сборы перед турнирами — один из главных залогов успеха сборной России. Но те же Канада и США играют с листа, но зачастую смотрятся как минимум не хуже. О чём это говорит?

— Необходимо понимать, что это давняя традиция. Во времена СССР сборы продолжались чуть ли не месяц, но это давало результат.

— Не считаете, что сейчас это лишь пережиток прошлого?

— Нет, в любом случае это даёт шанс отточить определённые детали — взаимодействие между партнёрами по звену, игру в неравных составах. Сейчас умение реализовывать большинство имеет особенное значение.

— В одном из интервью в преддверии Олимпиады Сергей Гончар заявил, что на Кубке Первого канала сборная России пробовала восемь разных сочетаний в большинстве. Не поздновато для экспериментов?

— На мой взгляд, тренерский штаб очень грамотно подошёл к данному вопросу. Они собрали максимальный объём информации, чтобы впоследствии на его основании выбрать оптимальные составы спецбригад. Это также позволяет иметь план Б на тот случай, если кто-то из спортсменов заболеет или получит травму.

— Ранее вы называли взвешенным решение КХЛ раньше положенного приостановить регулярный чемпионат. Ваше мнение не изменилось?

— Думаю, что всё же стоило проводить его вплоть до старта Олимпийских игр, пусть и без представителей национальных команд. Это бы дало возможность вовремя закончить сезон, предоставить шанс проявить себя молодым ребятам, хоккеистам из фарм-клубов. Но мы можем лишь высказывать своё мнение. Выбор всё равно остаётся за лигой и коллективами.

— Не думаете, что подобный шаг ударил по репутации КХЛ? Всё же по-настоящему крупная и международная лига не должна действовать в интересах конкретной национальной команды.

— Не считаю, что это сказалось на имидже КХЛ. Во главу угла была поставлена сборная России, выступление которой на Играх в Пекине вызывает интерес у всей страны.