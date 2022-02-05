Континентальная хоккейная лига предложила начать плей-офф 1 марта

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что плей-офф турнира может начаться 1 марта.

«Перед плей-офф 16 команд будут распределены по проценту набранных очков от максимально возможного количества», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Уточняется, что проведение розыгрыша Кубка Гагарина пройдёт по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день.

Напомним, что КХЛ 5 февраля подтвердила отмену оставшихся матчей регулярного чемпионата в этом сезоне.

Ранее в «Йокерите» опровергли слухи о возможном выходе из КХЛ.

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