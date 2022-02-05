Континентальная хоккейная лига предложила начать плей-офф 1 марта
«Перед плей-офф 16 команд будут распределены по проценту набранных очков от максимально возможного количества», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
Уточняется, что проведение розыгрыша Кубка Гагарина пройдёт по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день.
Напомним, что КХЛ 5 февраля подтвердила отмену оставшихся матчей регулярного чемпионата в этом сезоне.
Ранее в «Йокерите» опровергли слухи о возможном выходе из КХЛ.