Российские хоккеисты проведут товарищеский матч с китайцами 7 февраля

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Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук сообщил, что 7 февраля у команды состоится товарищеский поединок с хозяевами Олимпийских игр в Пекине, китайцами.

«Завтра вечером у сборной России будет товарищеский матч с Китаем. Тренировки команды Швейцарии, нашего первого оппонента, мы просматривали. Вячеслав Быков знает ребят из швейцарской команды. Дал много полезной информации, созванивались с ним и проконсультировались», — сказал Ковальчук в эфире Первого канала.

Сборная России по хоккею на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Ранее Грицюк рассказал о тренировках сборной России по хоккею перед матчем со Швейцарией.