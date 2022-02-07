Глава IIHF высказался об игре масках между сборными Канады и России на ОИ

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил, почему сборные Канады и России (6:1) провели матч в масках на Олимпийских играх в Пекине.

«Канадские хоккеистки вышли поздно на лёд из-за последнего результата теста у российской команды. Он был сделан к 08:00 по местному времени, однако результаты пришли поздно. Команды для обеспечения максимальной безопасности согласились играть в масках. Результаты тестов пришли в концовке второго периода, потому игроки российской команды сняли маски. Все результаты отрицательные. Мы тесно сотрудничаем с органами здравоохранения по графику, который соответствует нашим соревнованиям, чтобы убедиться, что подобное не повторится», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Матч был задержан на час, поскольку сборная Канады хотела дождаться результатов последних тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды по требованию канадок вышли на лёд в респираторных масках. В них они должны были продолжать играть, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус у россиянок. В третьем периоде сборная России вышла на лёд уже без масок, а канадки продолжили играть в масках до конца встречи.

Ранее канадская хоккеистка высказалась об игре в масках с россиянками на ОИ.