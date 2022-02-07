Канадская хоккеистка — об игре в масках против россиянок на ОИ: мы хотели быть в безопасности

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Форвард женской сборной Канады по хоккею Ребекка Джонстон высказалась о матче с российской командой (6:1) на Олимпийских играх в Пекине.

«Мы решили быть в масках ради безопасности и снижения рисков. Матч задержали, чтобы можно было надеть маски. Мы не были уверены, что именно происходит, потому решили задержать встречу. Результаты тестирования ещё не пришли, мы не хотели рисковать, хотели быть в безопасности. Ничего не было ясно. Я не знаю, что сказать о том, что сборная России в третьем периоде сняла маски. Мы сразу для себя решили, что будем в масках все 60 минут. Мы весь сезон сталкивались с различными трудностями, так что сегодняшняя ситуация — ещё одна вещь, которую надо было пережить. Конечно, в масках играть — это не лучший вариант, но безопасность важнее. Мы не думали о том, чтобы вообще не выходить, если не договоримся с русскими надеть маски. Мы хотели играть. Думали ли, что может быть «технарь»? Я думала только, чтобы не остыть и оставаться готовой к игре. Не думала о технаре — мы хотели сыграть, думаю, что все хотели играть. Мы решили, что хотим играть в масках. Пообщались с доктором, друг с другом и решили, что это будет правильным выходом», — сказала Джонстон в интервью Sport24.

Матч был задержан на час, поскольку сборная Канады хотела дождаться результатов последних тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды по требованию канадок вышли на лёд в респираторных масках. В них они должны были продолжать играть, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус у россиянок. В третьем периоде сборная России вышла на лёд уже без масок, а канадки продолжили играть в масках до конца встречи.

Ранее в IIHF объяснили решение провести хоккейный матч ОИ Канада — Россия в масках.