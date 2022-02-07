В IIHF объяснили решение провести матч хоккейный матч ОИ Канада — Россия в масках

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Международная федерация хоккея (IIHF) выступила с заявлением по поводу задержки матча между женскими сборными Канады и России (6:1) на Олимпийских играх в Пекине.

«С целью желания команд обеспечить полную безопасность здоровья, матч группового турнира Олимпийских игр между Россией и Канадой был задержан на час. Из соображений безопасности и заботы о здоровье IIHF согласился с решением провести игру в защитных масках», — гласит сообщение организации.

Матч был задержан на час, поскольку сборная Канады хотела дождаться результатов последних тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды, по требованию канадок, вышли на лёд в респираторных масках. В них они должны были продолжать играть, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус у россиянок. В третьем периоде сборная России вышла на лёд уже без масок, а канадки продолжили играть в масках до конца встречи.

Ранее сообщалось, что в женской сборной России по хоккею обнаружено два новых случая коронавирусной инфекции.