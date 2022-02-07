В женской сборной России по хоккею обнаружено два новых случая коронавируса

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Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико после поражения от Канады на Олимпиаде рассказал о ситуации с коронавирусом в национальной команде.

«К сожалению, Лена Дергачева остаётся в ковидном протоколе. Туда же попала Вика Кулишова. Сегодня рецидив случился у Ангелины Гончаренко. У неё снова выявлен положительный результат. Мы находимся в сложной ситуации. Но пока нам есть кем играть, мы будет продолжать бороться», — цитирует Бобарико РИА Новости.

Кулишова и Гончаренко пропустили матч с Канадой, который завершился разгромным поражением со счётом 1:6.

Напомним, что игра началась на час позже запланированного времени, так как канадки не хотели выходить на лёд, пока российская команда не предоставит обновлённую информацию о результатах своих тестов на коронавирус. В итоге сборные всё же вышли на матч, все спортсменки были в масках. В третьем периоде россиянки и судьи их сняли, однако канадские хоккеистки продолжили играть в масках.

Ранее сообщалось, что канадская хоккеистка перед матчем с Россией уехала в отель с положительным результатом теста на коронавирус.