Канадская хоккеистка перед матчем с Россией уехала в отель с положительным тестом на коронавирус

Об этом сообщает Олимпийский комитет России.
Напомним, что игра началась на час позже запланированного времени, так как канадки не хотели выходить на лёд, пока российская команда не предоставит обновлённую информацию о результатах своих тестов на коронавирус. В итоге сборные всё же вышли на матч, все спортсменки были в масках. В третьем периоде россиянки и судьи их сняли, однако канадские хоккеистки продолжили играть в масках.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Канады на ОИ-2022.