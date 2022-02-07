Канадская хоккеистка перед матчем с Россией уехала в отель с положительным тестом на коронавирус

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Одна из хоккеисток сборной Канады перед матчем с Россией на Олимпиаде в Пекине была отправлена в гостиницу с положительным результатом теста на коронавирус.

Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

Напомним, что игра началась на час позже запланированного времени, так как канадки не хотели выходить на лёд, пока российская команда не предоставит обновлённую информацию о результатах своих тестов на коронавирус. В итоге сборные всё же вышли на матч, все спортсменки были в масках. В третьем периоде россиянки и судьи их сняли, однако канадские хоккеистки продолжили играть в масках.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Канады на ОИ-2022.