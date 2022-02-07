Женская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Канады на ОИ-2022

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Женская сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Канады на Олимпийских играх в Пекине.

Встреча завершилась со счётом 1:6.

В составе «Кленовых листьев» отличились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен. У отечественной команды единственную шайбу забросила Анна Шохина.

Для России это второе поражение на турнире, а Канада выиграла третий матч кряду.

Изначально матч был отложен на час, так как канадки не хотели выходить на лёд, поскольку российская команда не предоставила обновлённую информацию о результатах своих тестов на коронавирус. Позже команды вышли на игру в масках. При этом в третьем периоде россиянки и судьи уже были без масок, хотя представительницы Канады их не снимали.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала абсурдной ситуацию с масками в матче женских сборных России и Канады.