Журова считает абсурдной ситуацию с масками в матче женских сборных России и Канады

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с масками в матче женских сборных России и Канады по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

«Ситуация, конечно, абсолютно абсурдная: играть в масках в хоккей невозможно, задохнуться же можно. Первый раз такое в мире происходит, чушь полнейшая. Конечно, это серьёзный организаторский сбой, который повлияет на их имидж: весь мир это сейчас увидит», — цитирует Журову Sport24.

По её мнению, в такой ситуации вполне можно было бы перенести игру хотя бы на пару часов.

«Дай бог, чтобы никто не задохнулся и девчонки смогли сыграть, но такое, конечно, нельзя повторять. Теперь организаторы должны сделать всё возможное, чтобы такое не повторилось», — добавила Журова.

Изначально матч был отложен на час, так как канадки не хотели выходить на лёд, поскольку российская команда не предоставила обновлённую информацию о результатах своих тестов на коронавирус. Позже команды вышли на игру в масках.

Ранее сообщалось, что хоккеистки сборной России и судьи вышли на третий период матча с Канадой без масок.