С элементом неожиданности: почему Олимпиада может превратиться в лотерею для сборной России по хоккею

Сборная России по хоккею подходит к Олимпиаде в Пекине в статусе безоговорочного фаворита. Алексей Жамнов располагает приличным подбором исполнителей, несмотря на отсутствие заокеанских звёзд. В то же время конкуренты предстанут не только весьма ослабленными без легионеров из НХЛ, но и не слишком сыгранными из-за нехватки времени на полноценную подготовку. Впрочем, пандемия коронавируса может превратить турнир в лотерею и заметно снизить шансы на успех любого коллектива.

Сборная России во всеоружии подходит к защите звания олимпийских чемпионов на Играх в Пекине. За неделю до старта соревнований в пользу подопечных Алексея Жамнова говорят как мощный состав, так и дополнительное время на подготовку, полученное благодаря ранней остановке сезона Континентальной хоккейной лиги. Поэтому неудивительно, что их считают фаворитами первенства как на родине, так и за её пределами.

31 января на одном из порталов был опубликован прогноз относительно мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине. И во главе списка с серьёзным отрывом располагается Россия, чьи шансы на победы оцениваются как 8/5. Далее идут Финляндия (4/1) и Швеция (5/1), а за ними следует первая из североамериканских команд. Ещё пару месяцев назад Канада считалась главным фаворитом Игр, но после отказа НХЛ от поездки в Пекин опустилась на четвёртую строчку (7/1). Больше всех пострадали США. Если ранее они входили в тройку сильнейших, то сейчас уступают Чехии и лишь немного превосходят Швейцарию и Германию (16/1).

Одним из главных претендентов на награды сборную России называет и глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. Причём функционер даже обошёлся без высокой оценки уровня исполнителей национальной команды, которая по праву считается самой звёздной и опытной на турнире. Достаточно отметить, что в ней числятся семь действующих обладателей золотых наград, а в основу не могут попасть даже лидеры бомбардирских и снайперских гонок КХЛ.

Многих экспертов удивил невызов Дамира Жафярова, Антона Бурдасова, а также тот факт, что Андрею Кузьменко, Александру Кадейкину и Станиславу Галиеву нашлось место только в запасе.

Однако на этом список не заканчивается. Право поехать в Пекин заслужили и других ярких нападающих, которые являются лидерами своих клубов и демонстрируют высокую по меркам КХЛ результативность. Николай Голдобин уже успел очень ярко проявить себя в ходе первого полноценного сезона за «Металлург» и набрать 39 (16 + 23) очков в 43 матчах регулярки. Никита Тертышный сразу принялся радовать голами и передачами после перехода на высший уровень (22 + 13), а Константин Окулов хоть и стал меньше отличаться сам, на регулярной основе ассистирует партнёрам (26 пасов).

Вместо этого Тардиф обратил внимание на ещё одно обстоятельство, увеличивающее шансы России на повторение успеха в Пхёнчхане. В этом ей помогло руководство КХЛ, внезапно решившее приостановить регулярный чемпионат почти на неделю раньше запланированного — не 21 января, а 15-го.

«Российская команда готовится к Олимпиаде достаточно серьёзно, остановив довольно рано сезон в Континентальной хоккейной лиге. Если удастся избежать случаев заражения коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов», — приводит ТАСС слова главы IIHF.

Можно было бы сказать, что и другие участники ОИ-2022 получили дивиденды от подобного развития событий, но далеко не такие, как Россия. Ведь она целиком и полностью состоит из игроков КХЛ, в то время как ближайшие конкуренты также полагаются на хоккеистов из других первенств Европы. Например, в заявке Финляндии значится 18 представителей Континентальной лиги, Чехии — 12, а Швеции — всего восемь. Следовательно, хоть отдельные спортсмены и получили дополнительное время на подготовку, полноценных сборов c партнёрами провести не могли. Следовательно, возможности наладить взаимопонимание и игровые связи у них не было.

Чего нельзя сказать о подопечных Жамнова, прибывших в Новогорск 18 января. Да, им не всегда удавалось работать в идеальных условиях в связи с пандемией. За время сборов сразу несколько игроков успели сдать положительные тесты на коронавирус и не имели возможности присоединиться к коллективу, но эпидемии удалось избежать. Безусловно, временное отсутствие Артёма Анисимова, Сергея Плотникова и Кирилла Марченко наложило свой отпечаток, но польза от раннего старта тренировочного лагеря всё равно оказалась колоссальной.

На бумаге Россия действительно является не только самой сильной и опытной среди участниц ОИ, но также имеет все шансы предстать наиболее сыгранной и подготовленной. В таком случае помешать ей во второй раз подряд взять золото может либо феноменальное выступление соперника в отдельно взятом матче, либо пандемия коронавируса, грозящая превратить турнир в лотерею.

IIHF и оргкомитет Олимпиады учли печальный опыт молодёжного чемпионата мира и отказались от пункта в регламенте, согласно которому команде автоматически засчитывается техническое поражение в случае появления в её рядах заражённого. Именно для этого сборным было разрешено заявить на соревнования сразу шесть запасных, имеющих право попасть в заявку, если один из партнёров сдаст положительный тест на COVID-19. Помешать выйти на лёд может лишь массовое заражение внутри коллектива, в результате которого здоровыми окажутся менее 15 полевых и двух вратарей. При этом в отдельных встречах обещается разрешить сыграть и в более усечённом составе (13 + 2). Правда, в каких именно — не уточняется.

Опасения выражает и глава IIHF Тардиф. Он готов к тому, что по ходу соревнований не удастся избежать появления инфицированных, но выражает надежду, что это не приведёт к остановке турнира.

«О проведении турнира я не волнуюсь. У меня есть беспокойство относительно ковид-протокола, который не предназначен для профессионального спорта. Большая часть игроков прибудет в Пекин поздно, они выступали в своих клубах до последнего момента и не были изолированы. Уровень тестов действительно сложный, и мы ожидаем случаи с положительными результатами. Я надеюсь, что этого не будет достаточно для остановки первенства. Скрестим пальцы», — заявил Тардиф.

В Пекине каждый спортсмен будет проходить ежедневное тестирование, на основании которого и будет получать допуск для участия в матчах. Если результат окажется положительным, то пропустить встречу рискует не только он, но и представители команды, контактировавшие с ним более 15 минут. В этом случае их также будут проверять на коронавирус.

В нынешних условиях вполне может получиться так, что основная борьба за золото развернётся не на ледовой площадке, а за её пределами. Ряд положительных тестов на коронавирус могут заметно ослабить команду и фактически лишить её шансов на победу в отдельно взятой встрече. И не исключено, что это произойдёт в плей-офф, где решить исход противостояния могут самые мелкие детали. В этом случае потерпеть поражение может даже такой безоговорочный фаворит, как сборная России.

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Сложно представить, что будет делать Жамнов, если встречу с относительно равным по силе оппонентом пропустят сразу несколько лидеров коллектива. В условиях недостатка креативных хоккеистов, потеря Вадима Шипачёва, Никиты Гусева или Михаила Григоренко может стать невосполнимой. Особенно если в этот момент не будут доступны Кузьменко или Кадейкин, способные взять на себя функции созидателей. Половина звеньев заточена под разрушение и вряд ли будет так же продуктивна на чужой половине площадки.

При этом крайне тяжело предположить, как тренерский штаб будет поступать в случае возникновения неблагоприятного сценария. С одной стороны, 15 полевых игроков — не так и мало, ведь можно собрать три полноценные пятёрки. Но если выйти на лёд не смогут ещё двое спортсменов, возникают вопросы. Конкурировать с противником, имея в распоряжении всего два полных звена или четвёрку защитников, — очень непросто, особенно если он не уступает в классе. В таком усечённом составе может непросто справиться даже с Данией, усиленной несколькими экс-легионерами НХЛ.

И пока есть все основания полагать, что в Пекине не обойдётся без вспышек коронавируса внутри команд. Россия уже успела заменить сдавшего положительный тест Анисимова на Владимира Ткачёва, неоднозначные результаты обследования поставили под вопрос участие чешских голкиперов Шимона Грубеца и Патрика Бартошака, пропустить соревнования рискует форвард Словакии Петер Цегларик. Пострадали и шведы, лишившиеся защитников Эмиля Юсе и Эрика Густафссона. Таким образом, грядущий хоккейный турнир обещает стать одним из самых непредсказуемых в истории Игр, а победу может одержать не самый сильный, а самый везучий.