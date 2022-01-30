РИА Новости: товарищеский матч женских сборных России и Китая не состоится 

Товарищеский матч женской сборной России по хоккею с командой Китая в Пекине в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года отменён.

Об этом сообщает РИА Новости.

Контрольная игра должна была состоятся 31 января.

Ранее был отменён товарищеский матч сборной России с Чехией.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Женский хоккейный турнир стартует 3 февраля.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что в связи со сложной коронавирусной обстановкой в хоккейном турнире на зимних Играх 2022 года в Пекине могут быть задействованы особые правила.