РИА Новости: товарищеский матч женских сборных России и Китая не состоится 

Короткая ссылка
Товарищеский матч женской сборной России по хоккею с командой Китая в Пекине в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года отменён.
РИА Новости: товарищеский матч женских сборных России и Китая не состоится 
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Контрольная игра должна была состоятся 31 января.

Ранее был отменён товарищеский матч сборной России с Чехией.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Женский хоккейный турнир стартует 3 февраля.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что в связи со сложной коронавирусной обстановкой в хоккейном турнире на зимних Играх 2022 года в Пекине могут быть задействованы особые правила.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить