РИА Новости: товарищеский матч женских сборных России и Китая не состоится
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Об этом сообщает РИА Новости.
Контрольная игра должна была состоятся 31 января.
Ранее был отменён товарищеский матч сборной России с Чехией.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Женский хоккейный турнир стартует 3 февраля.
Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что в связи со сложной коронавирусной обстановкой в хоккейном турнире на зимних Играх 2022 года в Пекине могут быть задействованы особые правила.