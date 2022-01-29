МОК: на хоккейном турнире ОИ-2022 могут разыграть два золота

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В Международном олимпийском комитета (МОК) сообщили, что в связи со сложной коронавирусной обстановкой в хоккейном турнире на зимних Играх 2022 года в Пекине могут быть задействованы особые правила.
МОК: на хоккейном турнире ОИ-2022 могут разыграть два золота
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На Олимпиаде в хоккее могут разыграть два комплекта золотых медалей, сообщает пресс-служба МОК.

Это произойдёт, если участники финала и матча за бронзовые медали не смогут набрать необходимое количество игроков для заявки. Согласно специальному протоколу, две команды могут получить золотые медали, а ещё две — бронзовые.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля, женский — 3 февраля.

Ранее сообщалось, что две хоккеистки сборной России сдали положительный тест на коронавирус.

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