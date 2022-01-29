ТАСС: две хоккеистки сборной России сдали положительный тест на коронавирус

В женской сборной России по хоккею сообщили, что тесты на коронавирусную инфекцию двух российских игроков дали положительный результат.

«Два игрока имеют положительные тесты, они находятся в номерах в Олимпийской деревне», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что товарищеский матч сборной России с командой Чехии отменён. Вместо игры россиянки проведут тренировку.

Первый матч на Олимпиаде Россия сыграет 4 февраля со Швейцарией.

Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров, переболевший коронавирусной инфекцией в Пекине, вышел через два дня после начала самоизоляции.