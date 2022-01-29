Фетисов: Шипачёв был выбран своей же командой, всё закономерно

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил капитана сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине.

«Шипачёв был выбран своей же командой. Поэтому всё закономерно. Это прерогатива сборной. Они сами выбирают того, кто будет вести игроков за собой», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что капитаном сборной России был выбран Вадим Шипачёв. Он является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе национальной команды.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе В с Данией, Чехией и Швейцарией.

Ранее МОК заявил, что на хоккейном турнире ОИ-2022 могут разыграть два золота.