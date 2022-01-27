Возвращение Анисимова, отъезд Плотникова и критика Гончара: что известно о подготовке сборной России по хоккею к ОИ-2022

Артём Анисимов сдал отрицательный тест на COVID-19 и вернулся в расположение сборной России. Об этом сообщил генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук. В настоящий момент на карантине находятся двое хоккеистов — Кирилл Марченко и Сергей Плотников, вынужденный покинуть базу в Новогорске из-за коронавируса. При этом стало известно, какие звенья тренерский штаб под руководством Алексея Жамнова наигрывает в преддверии соревнований в Пекине.

Вызов Ткачёва и возвращение Анисимова

До старта хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине осталось менее двух недель, однако в составе сборной России продолжаются изменения. Уже после объявления окончательной заявки тренерский штаб вынужден был произвести рокировку: Артём Анисимов был переведён в запас, а на его место вызван Владимир Ткачёв. Как сообщается, это связано с положительным результатом теста на коронавирус форварда «Локомотива».

«Соответствующие документы уже направлены в Олимпийский комитет России. Артём Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах. Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов вчерашний показал положительный результат. У Артёма ещё есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдаёт необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными. Все остальные игроки находятся в Новогорске, тренировки идут по плану, послезавтра проведём контрольный матч: «белые» против «красных», — заявили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

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Анисимов был включён сначала в расширенный, а затем и в окончательный состав сборной России, но прибыл в её расположение с опозданием. До этого нападающий также получил положительный результат теста на коронавирус и вплоть до 19 января находился на карантине. При этом несколько дней назад базу национальной команды в Новогорске покинул и форвард ЦСКА Сергей Плотников, чей ПЦР-тест также подтвердил наличие инфекции. По той же причине в тренировках не может участвовать его одноклубник Кирилл Марченко.

«То, что Анисимов, Плотников и Марченко не тренируются со сборной почти две недели, — это очень серьёзно. И эта проблема может усугубиться, причём не только в нашей команде. Я вообще не уверен, что мы сможем провести Олимпиаду. Не стал бы загадывать на этот счёт. Очень хотелось бы, чтобы Игры состоялись, потому что это нужно в первую очередь спортсменам. Это важно для ребят и для развития хоккея. Что сейчас делать тренерам? Они заложники ситуации», — сказал «Чемпионату» заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Правда, отсутствие Анисимова оказалось недолгим. Уже на следующий день форвард «Локомотива» сдал отрицательный тест на COVID-19 и вернулся в расположение команды. Об этом сообщил генеральный менеджер Илья Ковальчук.

«Команда завершила второй микроцикл из тренировочной программы, запланированной на сборах. Довольны отношением ребят к работе, тренировочный план выполняется, все работают хорошо, с правильным отношением к делу. Видим здоровую конкуренцию в коллективе, как это и должно быть перед подготовкой к серьёзному турниру. Артём Анисимов сдал отрицательный тест, провёл положенное время на карантине в Новогорске и сегодня присоединился к команде», — сказал Ковальчук, не уточнив, какая судьба ждёт заменившего его в заявке нападающего «Трактора».

За сутки до приезда Ткачёва сборная России провела тренировку. По её итогам можно было составить представление о том, в каких сочетаниях Алексей Жамнов планирует использовать хоккеистов на Олимпиаде. Как и ожидалось, две первые тройки нападающих сформировали из заточенных на созидание исполнителей. Одну из них составили Вадим Шипачёв, Никита Гусев и Арсений Грицюк, а вторую — армейцы Павел Карнаухов, Михаил Григоренко и Антон Слепышев.

Также в занятии принимали участие игроки запаса Андрей Кузьменко и Александр Кадейкин. Их отсутствие в основе для многих стало сюрпризом, но не для известного хоккейного функционера Леонида Вайсфельда, посчитавшего логичным непопадание форварда «Салавата Юлаева» в число 25 сильнейших.

«Для меня это не слишком странно. Александр из той категории спортсменов, которые всем нравятся. Но играет он, с моей точки зрения, не очень надёжно. Кадейкин — тот хоккеист, которого я бы не рискнул выпускать в ключевой момент, если на табло ничья или моя команда выигрывает. Если проигрывает — другой вопрос. Он принимает нестандартные решения, но порой делает это авантюрно, причём в тех ситуациях, когда допускать этого нельзя», — объяснил Вайсфельд.

Страсти по Бурдасову

Но если Кадейкин и Кузьменко теоретически могут выступить на Играх в Пекине, то у Антона Бурдасова такого шанса, скорее всего, не будет. Один из лучших снайперов регулярного чемпионата КХЛ был включён в расширенный список, но впоследствии отцеплен от сборной. Как объяснил Жамнов, нападающий СКА рассматривался исключительно как игрок первого-второго звена, но ставка была сделана на других исполнителей.

Судя по всему, самому спортсмену такая формулировка не очень понравилась. В тот же день он опубликовал ролик в сториз на своей странице в Instagram с отрывком из YouTube-шоу «Что было дальше?». Многие сочли, что таким образом он выразил непонимание решения тренерского штаба. Впоследствии форвард разместил совместное фото с Кузьменко и сопроводил его подписью «To be continued» («Продолжение следует»).

В СМИ многие назвали саркастической реакцию Бурдасова, но его агент Шуми Бабаев с этим не согласился. По его словам, Антон старается на всё реагировать с юмором и искать моменты, чтобы «сыронизировать».

«У всех сейчас одно мнение: сборная должна выиграть Олимпиаду. Это хорошо для всех. Поэтому нереально, что кто-то будет болеть против сборной из-за непопадания в состав. Антон Бурдасов и другой мой клиент, Станислав Галиев, — бросающие игроки, которые забивают много. Но, наверное, они не подходят под эти схемы. Главный тренер и генеральный менеджер приняли такое решение, взяли на себя ответственность. После Олимпиады будем смотреть, кто был прав — они или те люди, которые считают, что не взяли хоккеистов, заслуживающих этого… Конечно, он расстроился, как и любой хоккеист, который не попадает на Олимпиаду. На таком мероприятии хочет присутствовать каждый спортсмен», — приводит слова Бабаева «РБ-Спорт».

Невызовом форварда был удивлён и известный в прошлом хоккеист Александр Юдин. Он назвал странным решение тренерского штаба отказаться от готовой связки Кузьменко — Бурдасов, успешно выступающей в санкт-петербургском СКА. Недоумение выразил и бывший генеральный директор «Металлурга» Геннадий Величкин.

«Не понимаю, почему в состав не попали форварды СКА Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов. Это не только два лидера одного из топ-клубов КХЛ, но и те ребята, которые могли бы повести команду за собой. Достаточно открыть сайт лиги и посмотреть статистику: Кузьменко с 53 (20 + 33) очками — второй бомбардир, Бурдасов с 23 заброшенными шайбами — четвёртый среди снайперов», — цитирует Величкина «Чемпионат».

Дефицит ярких нападающих и критика Гончара

В целом в преддверии олимпийского турнира одной из главных проблем сборной России считается недостаток креативных и забивных нападающих, способных решить исход конкретного матча. И нынешний состав действительно смотрится слабее того, что представлял команду на Олимпиаде в Пхёнчхане. Четыре года назад в нём значились перспективные Кирилл Капризов и Александр Барабанов, в настоящее время выступающие в НХЛ, а также опытные Илья Ковальчук и Павел Дацюк.

Пусть ветераны уже находились не в идеальном состоянии, но всё равно оказывали огромное влияние на игру коллектива и участвовали в созидании. Не стоит забывать и о Гусеве с Григоренко. Да, сейчас они тоже присутствуют в заявке, но в 2018 году пребывали в гораздо лучшей форме, как минимум Никита, который стал лучшим бомбардиром турнира и главным героем финала с Германией.

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«Посмотрите на наш состав. А кто в Пекине будет забивать? Гусев? Возможно, хотя в Пхёнчхане он, на мой взгляд, находился в лучшей форме. Григоренко? Но в этом сезоне он уже не так опасен, как три-четыре года назад. То же могу сказать про Слепышева. Вот и получается, что летим в Пекин с очень скромной атакой. Да, в ней много работящих игроков, силовичков, специалистов по меньшинству, но мало острых форвардов. Это беспокоит. Мы действующие чемпионы Олимпиады, на нас будет особый настрой, отсидеться и оттолкаться не получится!» — цитирует Russia-Hockey трёхкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова.

Что касается вратарской и оборонительной линий, то их формирование не вызвало вопросов у общественности, зато вновь была поднята тема распределения обязанностей среди тренеров сборной. В преддверии Олимпийских игр в Пекине штаб претерпел кардинальные изменения, но в последнее время одной из самых обсуждаемых фигур стал Сергей Гончар.

Тот же Вайсфельд выразил сомнения в том, что обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» может должным образом оценить состояние защитников, выступающих в КХЛ, так как «не видел ни одной игры живьём». А заслуженный тренер России Владимир Плющев и вовсе назвал его «спорной фигурой штаба сборной». При этом наибольший резонанс вызвало заявление Гончара о том, что в национальной команде он отвечает за игру в большинстве.

«Защитник изначально не может отвечать за реализацию численного преимущества, поскольку этот участок работы полноценно может понять только нападающий. Алексей Жамнов и Сергей Фёдоров — вот кто должны вести большинство, если не уходить от ответственности», — заявил Плющев.