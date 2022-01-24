Ковальчук посоветовал Мичкову воспринять невызов на ОИ как мотивацию

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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук надеется, что непопадание в состав национальной команды на Олимпийские игры станет мотивацией для форварда петербургского СКА Матвея Мичкова.

«Желаю Мичкову стать лидером СКА. Главное, чтобы он прогрессировал, ставил перед собой большие цели и шёл к ним, не читая газет. Пускай для него это будет мотивацией. Уверен, что мы не раз его увидим ещё в майке сборной России», — сказал Ковальчук.

В текущем сезоне Мичков провёл 13 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав пять очков (2 + 3).

Ранее Жамнов выразил мнение, что Мичкову пока рано ехать на Олимпийские игры.

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