Ковальчук посоветовал Мичкову воспринять невызов на ОИ как мотивацию
«Желаю Мичкову стать лидером СКА. Главное, чтобы он прогрессировал, ставил перед собой большие цели и шёл к ним, не читая газет. Пускай для него это будет мотивацией. Уверен, что мы не раз его увидим ещё в майке сборной России», — сказал Ковальчук.
В текущем сезоне Мичков провёл 13 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав пять очков (2 + 3).
Ранее Жамнов выразил мнение, что Мичкову пока рано ехать на Олимпийские игры.