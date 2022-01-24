Фетисов — о составе сборной России по хоккею: мне без разницы, главное — защитить титул

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о составе сборной России по хоккею на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

«Ничего такого, что бы вызвало удивление. Мне, по большому счёту, без разницы, кто в составе. Если они попали в него, значит, тренер понимает, что они способны решать задачи, которые перед ними стоят», — цитирует Фетисова РБК.

По словам Фетисова, состав российской команды собран под Алексея Жамнова и его хоккей. Он добавил, теперь главное, чтобы сборная смогла защитить титул чемпионов Олимпиады.

Тренерский штаб сборной России 23 января огласил состав национальной команды.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Ранее Жамнов заявил, что сборной России не гарантированы золотые медали ОИ в Пекине.