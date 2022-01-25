Яковлев пообещал Путину приложить все усилия для защиты звания олимпийских чемпионов по хоккею
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«Хотелось бы сказать слова благодарности за те условия, которые созданы для нас для участия в Олимпийских играх, и за то внимание, которое вы уделяете российскому хоккею» — сказал Яковлев во время видеоконференции.
Он также отметил, что именно благодаря главе государства уже 11-й год подряд проходит турнир Ночной хоккейной лиги.
«Мы, как действующие олимпийские чемпионы, приложим все усилия, навыки и умения, чтобы отстоять это звание. Спасибо!» — добавил Яковлев.
На Играх 2018 года в Пхёнчхане сборная России по хоккею завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию со счётом 3:2.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Путин заявил, что Россия и Китай выступают против бойкотов и политизации спорта.