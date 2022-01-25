Путин заявил, что Россия и Китай выступают против бойкотов и политизации спорта

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийской национальной командой по видеосвязи заявил, что Россия и Китай выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов.
Путин заявил, что Россия и Китай выступают против бойкотов и политизации спорта
  • AP

«Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь — равноправие и справедливость», — приводит слова Путина РИА Новости.

Он отметил, что в период открытия Игр будет проведена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой будут намечены новые планы взаимодействия с учётом уже действующих договорённостей о проведении годов сотрудничества стран в области физической культуры и спорта.

«Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи»,— добавил Путин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Путин обратился к российским спортсменам перед Олимпиадой в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить