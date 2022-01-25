Путин заявил, что Россия и Китай выступают против бойкотов и политизации спорта
- AP
«Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь — равноправие и справедливость», — приводит слова Путина РИА Новости.
Он отметил, что в период открытия Игр будет проведена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой будут намечены новые планы взаимодействия с учётом уже действующих договорённостей о проведении годов сотрудничества стран в области физической культуры и спорта.
«Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи»,— добавил Путин.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Путин обратился к российским спортсменам перед Олимпиадой в Пекине.