Путин обратился к российским спортсменам перед Олимпиадой в Пекине

Президент России Владимир Путин обратился к спортсменам олимпийской сборной России перед стартом Игр в Пекине.

«Хорошо понимаю, как важно пожелать и услышать пожелания удачи перед долгой дорогой и серьёзными испытаниями. Это важно для каждого человека, для каждого из нас. А испытания, которые вам предстоит пройти, — более чем серьёзные», — приводит слова Путина РИА Новости.

По его словам, спортсменам нужно быть готовыми к проверке характера и силы воли в борьбе с сильнейшими атлетами мира. Он также подчеркнул, что в России не боятся трудностей.

«Они всегда делают нас ещё более сильными, сплочёнными, уверенными в себе. Все эти качества, убеждён, в полной мере проявятся и в Пекине», — добавил Путин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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