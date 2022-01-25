Путин обратился к хоккеистам сборной России перед их отъездом на ОИ-2022

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с российскими олимпийцами обратился к сборной России по хоккею.
Путин обратился к хоккеистам сборной России перед их отъездом на ОИ-2022
  • AP

«Мы знаем, что на Олимпийских играх не бывает лёгких матчей. Понимаем, насколько это всё сложно. Но искренне будем болеть за вас и надеяться на удачу», — сказал Путин.

Президенту страны ответил хоккеист сборной России Егор Яковлев. Он заверил главу государства, что команда приложит все усилия, чтобы защитить титул олимпийских чемпионов.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что вылет на Олимпиаду команды лыжников Норвегии был отложен из-за коронавируса, обнаруженного у тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить