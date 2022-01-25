Путин обратился к хоккеистам сборной России перед их отъездом на ОИ-2022

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с российскими олимпийцами обратился к сборной России по хоккею.

«Мы знаем, что на Олимпийских играх не бывает лёгких матчей. Понимаем, насколько это всё сложно. Но искренне будем болеть за вас и надеяться на удачу», — сказал Путин.

Президенту страны ответил хоккеист сборной России Егор Яковлев. Он заверил главу государства, что команда приложит все усилия, чтобы защитить титул олимпийских чемпионов.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что вылет на Олимпиаду команды лыжников Норвегии был отложен из-за коронавируса, обнаруженного у тренера.