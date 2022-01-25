NRK: лыжникам сборной Норвегии отложили вылет на Олимпиаду из-за коронавируса у тренера

Все лыжники сборной Норвеги отправятся на Олимпийские игры в Пекин с задержкой из-за контакта с заболевшим коронавирусом тренером Арильдом Монсеном.

Как сообщает NRK со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Норвегии, специалист сдал положительный экспресс-тест 23 января в по возвращении со сбора команды в Италии, а 24 января диагноз был подтверждён.

«Это означает, что нужно следовать итальянским правилам и отбыть пятидневный карантин. Поэтому мы должны отложить вылет на Олимпиаду до 31 января», — сказал менеджер сборной Эспен Бьервиг.

В состав мужской команды на Игры были включены Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Симен Хегстад Крюгер, Ховар Сулос Тёугбёль, Пол Голберг и Шур Рёте.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке отечественных спортсменов к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине.