Бородавко рассказал о ходе подготовки российских лыжников к ОИ в Пекине
- РИА Новости
«Совсем недавно мы переехали в Аллеге. Пока лишь пятый день находимся на высоте, у спортсменов идёт акклиматизация. Все здоровы и тренируются, готовятся к Олимпийским играм по намеченной подготовке. Всё идёт по плану. Мы рассчитываем вылететь в Пекин 29 января», — цитирует Бородавко «Чемпионат».
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Вяльбе рассказала, кто из российских лыжников сильнее всего пострадал от отмены этапов КМ.