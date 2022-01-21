Бородавко рассказал о ходе подготовки российских лыжников к ОИ в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке отечественных спортсменов к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине.

«Совсем недавно мы переехали в Аллеге. Пока лишь пятый день находимся на высоте, у спортсменов идёт акклиматизация. Все здоровы и тренируются, готовятся к Олимпийским играм по намеченной подготовке. Всё идёт по плану. Мы рассчитываем вылететь в Пекин 29 января», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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