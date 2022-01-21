Вяльбе рассказала, кто из российских лыжников сильнее всего пострадал от отмены этапов КМ

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Глава Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе заявила, что отмена двух январских этапов Кубка мира сильнее всего ударила по Сергею Устюгову и Юлии Ступак.
Вяльбе рассказала, кто из российских лыжников сильнее всего пострадал от отмены этапов КМ
  • РИА Новости

«Отмены этапов Кубка мира во Франции и Словении — это очень плохо. Думаю, что в особенности плохо это для Сергея Устюгова и Юлии Ступак, которые не участвовали в «Тур де Ски». Но нашли им какие-то другие соревнования. Понятно, что это не Кубок мира. Но главное — заранее этим не спекулировать. Тренеры ведь сразу поменяли подготовку. С другой стороны, может, так и лучше — кто знает. В мире есть зараза, а лишний перелёт или даже просто скопление людей… Вместе покушали — и потом, как произошло в биатлоне, ты сидишь на карантине. Сейчас китайцы выставляют новые требования — ещё сидеть на карантине. Считаю, лучше скорректировать подготовку, чем сильно рисковать», — заявила Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио». 

Накануне Олимпийских игр Международная федерация лыжного спорта отменила два этапа Кубка мира, которые должны были пройти в январе.

Ранее в Норвегии высказались о подозрениях России в отношении норвежских лыжников.

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