Вяльбе рассказала, кто из российских лыжников сильнее всего пострадал от отмены этапов КМ

Глава Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе заявила, что отмена двух январских этапов Кубка мира сильнее всего ударила по Сергею Устюгову и Юлии Ступак.

«Отмены этапов Кубка мира во Франции и Словении — это очень плохо. Думаю, что в особенности плохо это для Сергея Устюгова и Юлии Ступак, которые не участвовали в «Тур де Ски». Но нашли им какие-то другие соревнования. Понятно, что это не Кубок мира. Но главное — заранее этим не спекулировать. Тренеры ведь сразу поменяли подготовку. С другой стороны, может, так и лучше — кто знает. В мире есть зараза, а лишний перелёт или даже просто скопление людей… Вместе покушали — и потом, как произошло в биатлоне, ты сидишь на карантине. Сейчас китайцы выставляют новые требования — ещё сидеть на карантине. Считаю, лучше скорректировать подготовку, чем сильно рисковать», — заявила Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

Накануне Олимпийских игр Международная федерация лыжного спорта отменила два этапа Кубка мира, которые должны были пройти в январе.

Ранее в Норвегии высказались о подозрениях России в отношении норвежских лыжников.