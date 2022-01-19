В Норвегии высказались о подозрениях России в отношении норвежских лыжников

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Авторитетный норвежский сайт Dagbladet опубликовал статью, посвящённую реакции России на скандал с применением фторсодержащих смазок норвежскими лыжниками.
В Норвегии высказались о подозрениях России в отношении норвежских лыжников
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«В лыжных гонках отказываются вводить контроль над фторсодержащими смазками на Олимпиаде. Это увеличивает подозрения, в том числе — в отношении Норвегии. Популярность российских лыжников в последние годы возросла. Женская команда явно прогрессирует, следуя за победительницей «Тур де Ски» Натальей Непряевой. Но перед Олимпиадой велико недоверие к их норвежским конкурентам. Это может повлиять на выбор запрещённой фторсодержащей смазки. На FIS усиливается давление gzlb введения контроля над фторсодержащими смазками уже во время Игр в Пекине. Спортсмены, тренеры и смазчики во всех ведущих лыжных странах требуют введения запрета на наиболее токсичные виды смазок. Норвежские смазчики не будут использовать продукты из фтора C8 на Олимпиаде. У них более их нет, от них избавились. Данные вещества запрещены в ЕС, а норвежские лыжники обязаны следовать запрету. Однако мы всё равно под подозрением. Как со стороны спортсменов, так и болельщиков. Другого и не стоило ожидать после публикации истории о норвежских препаратах от астмы во время прошлой Олимпиады», — говорится в статье «Россия нас подозревает».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Крамер оценил готовность Большунова к ОИ-2022 в Пекине.

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