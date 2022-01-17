Крамер оценил готовность Большунова к ОИ-2022 в Пекине

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о готовности лидера национальной команды Александра Большунова к Олимпийским играм в Пекине.
Крамер оценил готовность Большунова к ОИ-2022 в Пекине
  • РИА Новости

«У Большунова в последнее время было много неприятностей со здоровьем. Были травмы и заболевания, а также проблема с зубами осенью», — приводит слова Крамера Telegram-канал «Радиолыжи».

Тренер отметил, что спортсмен был не в лучшей форме в начале сезона, но хорошо тренировался последние недели.

«Поэтому, думаю, мы увидим другую его версию на Олимпийских играх», — добавил Крамер.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в составе сборной на ОИ находятся лучшие лыжники страны.

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