Крамер оценил готовность Большунова к ОИ-2022 в Пекине

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о готовности лидера национальной команды Александра Большунова к Олимпийским играм в Пекине.

«У Большунова в последнее время было много неприятностей со здоровьем. Были травмы и заболевания, а также проблема с зубами осенью», — приводит слова Крамера Telegram-канал «Радиолыжи».

Тренер отметил, что спортсмен был не в лучшей форме в начале сезона, но хорошо тренировался последние недели.

«Поэтому, думаю, мы увидим другую его версию на Олимпийских играх», — добавил Крамер.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в составе сборной на ОИ находятся лучшие лыжники страны.