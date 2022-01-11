Вяльбе: в составе сборной России на ОИ находятся лучшие лыжники страны

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоговый состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

«Никаких споров относительно состава не было, у членов президиума вообще не возникло никаких вопросов. В составе национальной команды лучшие лыжники страны. Поэтому надеемся, что это боевой состав. Каждые Олимпийские игры — это очередная война», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

В состав мужской команды на Олимпиаду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев.

У женщин честь страны будут защищать Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Ранее Крянин высказался о составе сборной России по лыжным гонкам на ОИ в Пекине.