Вяльбе: в составе сборной России на ОИ находятся лучшие лыжники страны

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоговый состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.
Вяльбе: в составе сборной России на ОИ находятся лучшие лыжники страны
  • РИА Новости

«Никаких споров относительно состава не было, у членов президиума вообще не возникло никаких вопросов. В составе национальной команды лучшие лыжники страны. Поэтому надеемся, что это боевой состав. Каждые Олимпийские игры — это очередная война», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

В состав мужской команды на Олимпиаду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев. 

У женщин честь страны будут защищать Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Ранее Крянин высказался о составе сборной России по лыжным гонкам на ОИ в Пекине.

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