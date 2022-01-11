Крянин высказался о составе сборной России по лыжным гонкам на ОИ в Пекине

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Выбрали тех, кто нужен для команды на Олимпиаде. У президиума вообще не возникало вопросов по составу. Лично я совершенно согласен с таким выбором тренеров. В Пекин едут люди, которые могут оказать достойное сопротивление соперникам и попробовать привезти медали. Все споры и прения у нас были до президиума. Уверен, на наших спортсменов не будет стыдно смотреть на Играх, все могу показать себя», — цитирует Крянина «РИА Спорт».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые медали у лыжников будут разыгрываться 5 февраля.

Ранее стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на ОИ в Пекине.