Крянин высказался о составе сборной России по лыжным гонкам на ОИ в Пекине

Короткая ссылка
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине.
Крянин высказался о составе сборной России по лыжным гонкам на ОИ в Пекине
  • РИА Новости

«Выбрали тех, кто нужен для команды на Олимпиаде. У президиума вообще не возникало вопросов по составу. Лично я совершенно согласен с таким выбором тренеров. В Пекин едут люди, которые могут оказать достойное сопротивление соперникам и попробовать привезти медали. Все споры и прения у нас были до президиума. Уверен, на наших спортсменов не будет стыдно смотреть на Играх, все могу показать себя», — цитирует Крянина «РИА Спорт».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые медали у лыжников будут разыгрываться 5 февраля.

Ранее стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на ОИ в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить