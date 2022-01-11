Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на ОИ в Пекине
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Как сообщает пресс-служба ФЛГР, в состав сборной России вошли следующие лыжники.
Мужчины: Александр Большунов (Архангельская область), Артём Мальцев (Нижегородская область / Республика Мордовия), Илья Семиков (Республика Коми), Денис Спицов (Тюменская область), Александр Терентьев (Архангельская область / НАО), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра), Алексей Червоткин (Москва), Иван Якимушкин (Тюменская область).
Женщины: Лилия Васильева (Удмуртская Республика), Мария Истомина (Пермский край), Христина Мацокина, (Республика Татарстан); Наталья Непряева (Архангельская область); Анастасия Рыгалина (Москва/Санкт-Петербург), Татьяна
Сорина (Тюменская область), Вероника Степанова (Камчатский край), Юлия Ступак (Республика Коми).
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Среди лыжников будут разыграно 12 комплектов наград.
Ранее Губерниев раскритиковал FIS за отмену этапа КМ по лыжным гонкам в Планице.