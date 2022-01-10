Губерниев раскритиковал FIS за отмену этапа КМ по лыжным гонкам в Планице

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отмену заключительного перед Олимпийскими играми — 2022 этапа Кубка мира в словенской Планице.

«FIS положила огромный болт на беговые лыжи. Они им не нужны, они их убивают. Конкуренция там в полторы страны, организация непонятная, состыковки с трансляциями биатлона. На «Тур де Ски» вообще половина спортсменов не приехали. Все остаются без соревновательной практики до Олимпийских игр. У биатлона будет три полноценных этапа, а тут… Им нужно договариваться, а федерации всё равно. Для спортсмена больше месяца без стартов — это очень серьёзная история. Переживаю за Устюгова, Ступак и всех остальных. Люди должны соревноваться», — заявил Губерниев «Чемпионату».

Этап Кубка мира в словенской Планице должен был пройти с 22 по 23 января, однако был отменён из-за эпидемиологической обстановки. Данный этап был последним в календаре перед Олимпийскими играми в Пекине.

Ранее Резцова прокомментировала отмену этапа КМ по лыжным гонкам в Планице.