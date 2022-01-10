Резцова прокомментировала отмену этапа КМ по лыжным гонкам в Планице

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась об отмене этапа Кубка мира в словенской Планице.
Резцова прокомментировала отмену этапа КМ по лыжным гонкам в Планице
  • РИА Новости

«Старты, конечно, спортсменам нужны. Пара гонок точно бы пригодилась ребятам перед Олимпийскими играми. Выход один — проводить свои скоростные тренировки. Возможно, найти какие-то местные соревнования на месте сбора. Старты очень нужны. Видимо, остаётся вариант только бегать между собой. Соревновательность нужна. До Олимпиады ещё месяц. Это большой перерыв. Это проблема, которая может повлиять на итоговый результат», — цитирует слова Резцовой «Чемпионат».

Этап Кубка мира в словенской Планице должен был пройти с 22 по 23 января, однако был отменён из-за эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что отменён этап КМ по лыжным гонкам в Планице.

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