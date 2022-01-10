Отменён этап КМ по лыжным гонкам в Планице

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Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен пройти в словенской Планице, был отменён.
Отменён этап КМ по лыжным гонкам в Планице
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS). Соответствующее решение было принято на фоне непростой ситуации с распространением коронавируса, что ставит под опасность здоровье участников.

Этап Кубка мира в словенской Планице должен был пройти с 22 по 23 января и значился последним в календаре перед Олимпийскими играми в Пекине.

Ранее сообщалось, что российские лыжники вылетят на Олимпиаду в Пекине 29 января.

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