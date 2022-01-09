Российские лыжники вылетят на Олимпиаду в Пекине 29 января

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, когда национальная команда вылетит на Олимпийские игры в Пекине.
Российские лыжники вылетят на Олимпиаду в Пекине 29 января
  • РИА Новости

«Сервис-группа будет вылетать из Москвы в Китай чартером, с ней будет отправлен весь спортивный инвентарь и всё оборудование. Что касается спортсменов и тренеров, то 30 человек вылетят в Пекин из Милана прямым рейсом 29 января», — цитирует Бородавко ТАСС.

Полный состав на Игры будет оглашён Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) 11 января.

Олимпиада пройдёт в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что Глеб Ретивых не сумел отобраться на зимние Олимпийские игры в Пекине.

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