Вяльбе: Ретивых не отобрался на Олимпийские игры в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лыжник Глеб Ретивых не сумел отобраться на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Глеб не отобрался на Олимпийские игры. Он изначально знал, что спринтеру будет очень непросто отобраться, у них был самый высокий критерий отбора», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Спринтерское место в команде должен занять Александр Терентьев, который в нынешнем сезоне побеждал на этапе Кубка мира в финской Руке.

Отбор на Игры в Пекине завершился в конце декабря. Олимпийский состав президиум ФЛГР должен утвердить 11 января.

Ранее Ретивых объяснил, почему занял невысокое место на «Тур де Ски».