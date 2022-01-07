Вяльбе: Ретивых не отобрался на Олимпийские игры в Пекине
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- РИА Новости
«Глеб не отобрался на Олимпийские игры. Он изначально знал, что спринтеру будет очень непросто отобраться, у них был самый высокий критерий отбора», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Спринтерское место в команде должен занять Александр Терентьев, который в нынешнем сезоне побеждал на этапе Кубка мира в финской Руке.
Отбор на Игры в Пекине завершился в конце декабря. Олимпийский состав президиум ФЛГР должен утвердить 11 января.
Ранее Ретивых объяснил, почему занял невысокое место на «Тур де Ски».