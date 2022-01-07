Вяльбе: Ретивых не отобрался на Олимпийские игры в Пекине

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лыжник Глеб Ретивых не сумел отобраться на зимние Олимпийские игры в Пекине.
Вяльбе: Ретивых не отобрался на Олимпийские игры в Пекине
  • © Федерико Модика
  • РИА Новости

«Глеб не отобрался на Олимпийские игры. Он изначально знал, что спринтеру будет очень непросто отобраться, у них был самый высокий критерий отбора», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Спринтерское место в команде должен занять Александр Терентьев, который в нынешнем сезоне побеждал на этапе Кубка мира в финской Руке.

Отбор на Игры в Пекине завершился в конце декабря. Олимпийский состав президиум ФЛГР должен утвердить 11 января.

Ранее Ретивых объяснил, почему занял невысокое место на «Тур де Ски».

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