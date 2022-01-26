Ткачёв включён в состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 вместо Анисимова

Нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачёв включён в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине вместо форварда ярославского «Локомотива» Артёма Анисимова.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, Анисимов ещё не присоединился к коллективу на сборах, а его последний тест на коронавирус дал положительный результат.

«У Артёма ещё есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдаёт необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными. Все остальные игроки находятся в Новогорске, тренировки идут по плану, послезавтра проведём контрольный матч белых против красных», — говорится в заявлении.

Тренерский штаб Алексея Жамнова вызвал на Игры 25 основных и шесть запасных хоккеистов.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Действующим чемпионом является сборная России.

Ранее сообщалось, что сборная Канады по хоккею объявила состав на ОИ-2022.